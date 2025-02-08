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娛樂 最新消息

真田廣之、安德林布洛迪封帝！齊感謝洛杉磯救火隊：你們是真英雄

《幕府將軍》真田廣之再度封王。（路透社）《幕府將軍》真田廣之再度封王。（路透社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第30屆「評論家選擇獎」在台灣時間8日上午舉行，電影《艾諾拉》抱走最佳影片，而《璀璨女人夢》、《魔法壞女巫》、《懼裂》則是各獲得3個獎項。由於先前的洛杉磯大火影響，評論家選擇獎延期舉辦，如今如期展開，典禮邀請救火弟兄到場觀禮，真田廣之、安德林布洛迪異口同聲在台上感謝：「你們才是真英雄。」

《粗獷派建築師》安德林布洛迪感謝洛杉磯救火弟兄。（路透社）《粗獷派建築師》安德林布洛迪感謝洛杉磯救火弟兄。（路透社）

電影類影帝由《粗獷派建築師》安德林布洛迪（Adrien Brody）獲得，由奧斯卡影后楊紫瓊頒獎給他。安德林布洛迪表示，自己從12歲就開始演戲，「我很清楚這樣的時刻對演員來說是相當難得，我不會覺得是理所當然。」他感謝劇組團隊，「沒有你們，我就不會站在這裡，感謝你們的信任。」安德林布洛迪也不忘感謝「美麗的女友」喬治娜查普曼（Georgina Chapman）以及父母。

黛咪摩爾鼓勵大家夢想總會成真。（路透社）黛咪摩爾鼓勵大家夢想總會成真。（路透社）

此次評論家選擇獎的影帝后與金球獎相同，影后同樣被《懼裂》的黛咪摩爾獲得，她不敢置信的說，「我接這部片的時候，沒有想到我會站在這裡」，她形容大眾的認可就像一帖仙丹靈藥，並再度鼓勵那些還在自己的旅程中努力掙扎、尋找方向的人們，「現在還沒實現，不代表不會實現，夢想總有一天會成真。」

導演西恩貝克代表《艾諾拉》發言，感謝進電影院支持的觀眾。（路透社）導演西恩貝克代表《艾諾拉》發言，感謝進電影院支持的觀眾。（路透社）

最佳影片由《艾諾拉》獲得，導演西恩貝克（Sean Baker）在台上難掩激動，表示《艾諾拉》是個小規模電影，成本只有600萬美元，「我們用底片拍攝，在紐約拍，多虧演員、劇組人員才能拍成，我們每一分錢都用在刀口上。」作為一部獨立電影，西恩貝克必須要很努力才留在大銀幕上，因此他非常感謝每一位進電影院支持的朋友。

朱浩偉笑說「我要拿奧斯卡」。（路透社）朱浩偉笑說「我要拿奧斯卡」。（路透社）

最佳導演則是由《魔法壞女巫》的台裔導演朱浩偉拿下，這是他在所有被稱為「奧斯卡風向球」的大型頒獎典禮當中，第一個拿到的獎。他一上台就搞笑大喊：「我要拿到奧斯卡！」隨後他才澄清：「我沒有入圍！沒有入圍啦！」更笑說自己根本沒有準備得獎感言。

朱浩偉表示，曾經他想拋棄那些數字、文法，只想要好好拍電影，為世界說故事，如今能夠站在這裡他感到無比榮幸，並感謝他的老婆以及5個孩子，「要去愛影像創作者是很辛苦的，因為我們很自私又很古怪，但你們願意支持我們。」他高喊，美國是這世界上最偉大的地方，「這是能夠讓夢想實現、最偉大的地方，我們可以達到連我父母都不敢想的成就，而這一切都源自於曾經幫助過我的人。」

成龍擔任頒獎人，讓法國名導賈克歐迪亞當場變小粉絲。（路透社）成龍擔任頒獎人，讓法國名導賈克歐迪亞當場變小粉絲。（路透社）

成龍受邀頒發最佳外語片給《璀璨女人夢》，法國導演賈克歐迪亞（Jacques Audiard）獲獎後激動表示：「今天真的是太美好了，成龍給我頒獎！我覺得我要死了！」

影集部分，《幕府將軍》奪下最佳影集，日星真田廣之再封戲王，淺野忠信、穗志萌香分別獲得獲男女配角，奪下4獎是影集類大贏家。真田廣之已經獲得艾美獎、金球獎戲王殊榮，今年獎季的戲王幾乎都被他抱走，此次在「評論家選擇獎」又奪獎，他情緒似乎仍相當波動，一上台就說「發生什麼事了」，接著語帶哽咽的說：「我們在拍攝的時候，從來沒有想過會獲得這麼大的榮耀會等著我們，在很長的旅行之後，我想要感謝我的劇組團隊、演員，還有《幕府將軍》的粉絲。」

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