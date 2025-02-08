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林依晨遠征鹿特丹影展失利！自爆《失明》最大挑戰：有個18歲兒子

演員林依晨（左起）、導演周美豫、吳可熙、劉敬出席《失明》鹿特丹首映。（周子娛樂提供）演員林依晨（左起）、導演周美豫、吳可熙、劉敬出席《失明》鹿特丹首映。（周子娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由林依晨監製的電影《失明》入圍2025年荷蘭「鹿特丹國際影展」主競賽單元，但遺憾未能獲獎，不過電影於台灣時間6、7日在當地全球首映，林依晨偕同導演周美豫、演員吳可熙、劉敬特地飛往鹿特丹參與，並與現場觀眾進行QA互動。問到片中最大的挑戰，林依晨笑說，是在戲裡要有一個18歲的兒子。

林依晨興奮表示，與現場觀眾一起欣賞電影，看到觀眾們的心情隨著故事起伏，是非常有趣的經驗。覺得鹿特丹是一個小而美的城市，整個城市令人感覺充滿活力，辦在這裡的影展也顯得非常活潑而富有創意，荷包甚至還貢獻了不少給影展非常有設計感的周邊商品。

林依晨在《失明》中飾演許書儀，親自前往鹿特丹國際影展與影迷互動。（周子娛樂提供）林依晨在《失明》中飾演許書儀，親自前往鹿特丹國際影展與影迷互動。（周子娛樂提供）

由新銳導演周美豫執導的電影《失明》在鹿特丹國際影展全球首映，兩場QA場次皆於電影開演前全部完售，林依晨表示，自己是已經看了3、4次了，但和第一次觀看的觀眾們一起，會非常敏銳且及時地感受到觀眾們的笑點和屏氣凝神的時刻，他們的心情就單純是因為故事本身而起伏，而且每一場觀眾的氣質、年齡層以及能量都不同，是非常有趣的經驗。

吳可熙表示，這是第一次看到這部電影，覺得歐洲的觀眾反應挺大，時常跟著角色情緒起伏一起發出嘖嘖稱奇的驚嘆聲、感到劇情幽默的開心笑聲，或是為角色感到緊張的抽搐聲，現場氛圍非常好，是很難忘的觀影經驗。劉敬表示第一次出演電影就在大銀幕有裸露上半身的戲份，讓他很害羞。

吳可熙、劉敬在電影裡有不少對手戲，劉敬情竇初開，小鮮肉大膽挑戰姐弟戀，兩人互動深受觀眾喜愛、現場充滿笑聲。吳可熙表示很開心，感覺觀眾很好奇兩人之間怎麼培養出親密的感覺，他們很投入電影情境裡，很喜歡一起創造出來的戲劇張力。劉敬則表示，對於演員間互相信任非常珍惜，這是他第一次站在大銀幕前，面對一群剛看完自己電影的觀眾，感覺到現場觀眾們對於其表演的肯定，真的非常感謝。

林依晨、周美豫為吳可熙慶生，右一為劉敬。（周子娛樂提供）林依晨、周美豫為吳可熙慶生，右一為劉敬。（周子娛樂提供）

2月6日也剛好是吳可熙生日，演員們特地幫她驚喜慶生，吳可熙表示非常驚喜及感動，很開心能和大家一起在鹿特丹電影節度過生日，而且還是在《失明》的世界首映典禮當天，在最愛的戲院裡分享電影給來自全世界的觀眾朋友們，當下也許願希望《失明》接下來的行程一切順利，能盡快和台灣的觀眾們見面，希望大家會喜歡這部電影。

現場開放QA與觀眾互動。有觀眾提問，有沒有想透過這部電影轉達給年輕人什麼？導演周美豫幽默回：「這很複雜，因為我也還很年輕。」引來全場大笑掌聲。接著表示，在台灣雖然同婚通過，但仍有近一半的人是反對的，希望用另一半的人的視角來講這個故事，在各個同婚通過的地方，我們發現大家看似很開放，但其實在田調過程中，各年齡層還是充滿許多壓抑，所以我們更要去思考什麼是多元？並更擁抱多元一點。」林依晨也補充，最重要的不是性別，而是我們每個人都有權利和資格去愛，這不需要去證明。

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