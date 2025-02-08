賴雅妍遭木星冷嘲熱諷 雙姝片場大吵...氣氛超僵「無人敢吭聲」

〔記者李紹綾／台北報導〕賴雅妍在TVBS《祕書俱樂部》與業務部的木星原本針鋒相對，沒想到近期竟化敵為友，雙雙聯手對抗企劃部，讓陰險狡詐企劃部經理黃尚禾慘遭滑鐵盧，劇情高潮迭起。

賴雅妍（左）、木星（右）在《祕書俱樂部》長期針鋒相對，雙方火藥味十足。（TVBS提供）

劇中，業務部因名單外洩風波陷入混亂，木星第一時間將矛頭指向賴雅妍，頻頻冷嘲熱諷，殊不知真正的內鬼另有其人。然而，就在氣氛緊繃之際，張軒睿卻意外跳出來承擔所有責任，讓業務部決定聯手出擊，揪出幕後黑手，也成為賴雅妍與木星「世紀大和解」的契機。

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賴雅妍（左）、木星（右）在《祕書俱樂部》長期針鋒相對，雙方火藥味十足。（TVBS提供）

木星分享拍戲趣事：「當初在拍攝與賴雅妍爭執的對手戲時，我們吵到在場的演員都以為是真的在吵架，氣氛僵到不行，每個人都不敢吭聲，直到導演一喊『卡』，大家才鬆口氣發現只是演戲。」

木星（左起）、曾莞婷、許時豪、張軒睿在《祕書俱樂部》飾演業務部同事，眾人團結對抗企劃部。（TVBS提供）

該劇進入後段精彩劇情，賴雅妍的職場復仇戰是否能迎來最終勝利？木星飾演的「雅姿姐」還有什麼殺手鐧？曾莞婷會選擇管麟，還是另有變數？《祕書俱樂部》每週日晚間8點於TVBS 42台播出，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

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