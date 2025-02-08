大S發病前一天驚喜「節目露臉」！螢光幕前最後身影網看哭

大S在春節期間因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛在過年期間不幸因流感併發肺炎病逝，享年48歲，消息震驚各界，網友們紛紛翻出許多她生前的珍貴畫面，就有網友意外發現，在1月28日除夕夜的特別節目《金蛇守歲迎新春》中，蕭煌奇演唱《情非得已》時，身後正播著大S演出的《流星花園》片段，成為她在螢光幕前的最後身影，令粉絲不禁淚崩。

蕭煌奇在演唱《流星花園》主題曲時，身後正播著大S演出片段。（翻攝自YT）

大S近年來鮮少在螢光幕前現身，在她離世後，不少網友狂挖她生前的經典畫面，其中就有人發現，大S曾在華視除夕節目《金蛇守歲迎新春》中「驚喜露面」。當時蕭煌奇正在演唱《流星花園》主題曲《情非得已》，身後的大螢幕就播著該劇片段，可見大S在畫面中時而生氣、時而俏皮的畫面，如今成為她在螢光幕前的最後身影，令不少人看到後難過不已。

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大S於2月2日逝世，傳1月29日與家人抵達日本時就有身體不適的狀況，沒想到發病短短5天就不幸離世。大S的遺體在日本火化後，骨灰在家人包機護送下返台，目前暫時安置於家中，昨（7）小S透過經紀人發聲，指出已經替姊姊申請樹葬，表示大S生前提及希望能以環保的方式離開，「等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」

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