晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大S發病前一天驚喜「節目露臉」！螢光幕前最後身影網看哭

大S在春節期間因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（資料照）大S在春節期間因流感併發肺炎不幸離世，享年48歲。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛在過年期間不幸因流感併發肺炎病逝，享年48歲，消息震驚各界，網友們紛紛翻出許多她生前的珍貴畫面，就有網友意外發現，在1月28日除夕夜的特別節目《金蛇守歲迎新春》中，蕭煌奇演唱《情非得已》時，身後正播著大S演出的《流星花園》片段，成為她在螢光幕前的最後身影，令粉絲不禁淚崩。

蕭煌奇在演唱《流星花園》主題曲時，身後正播著大S演出片段。（翻攝自YT）蕭煌奇在演唱《流星花園》主題曲時，身後正播著大S演出片段。（翻攝自YT）

大S近年來鮮少在螢光幕前現身，在她離世後，不少網友狂挖她生前的經典畫面，其中就有人發現，大S曾在華視除夕節目《金蛇守歲迎新春》中「驚喜露面」。當時蕭煌奇正在演唱《流星花園》主題曲《情非得已》，身後的大螢幕就播著該劇片段，可見大S在畫面中時而生氣、時而俏皮的畫面，如今成為她在螢光幕前的最後身影，令不少人看到後難過不已。

大S於2月2日逝世，傳1月29日與家人抵達日本時就有身體不適的狀況，沒想到發病短短5天就不幸離世。大S的遺體在日本火化後，骨灰在家人包機護送下返台，目前暫時安置於家中，昨（7）小S透過經紀人發聲，指出已經替姊姊申請樹葬，表示大S生前提及希望能以環保的方式離開，「等到申請到了，我們就會把我親愛姊姊的骨灰回歸大自然。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中