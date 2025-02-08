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娛樂 音樂

蕭秉治相隔10年重返高雄巨蛋 門票明開賣先拋彩蛋

〔記者張釔泠／台北報導〕蕭秉治即將在8月23日帶著《活著 Alive》演唱會再次前進高雄巨蛋，門票將於明（9日）開賣。開賣當天正是蕭秉治生日，工作人員提前為他慶生，送上鳳梨酥蛋糕，祝福他開票旺旺旺。他先許下生日願望，「希望高雄演唱會開票能夠順利完售，大家都可以找到自己的〈勝利人生〉。」

蕭秉治。（相信音樂提供）蕭秉治。（相信音樂提供）

去年台北小巨蛋《活著 Alive》演唱會獲得完售再完售的好成績，但再次面對開票，他坦言還是會很緊張，他說：「因為台北場有順利完售，希望高雄場也能開票順利。」

蕭秉治。（相信音樂提供）蕭秉治。（相信音樂提供）

新年年假期間，蕭秉治大年初一就開工埋首寫歌，一寫寫了20首，他興奮地說：「每天都在寫歌，寫得很開心很瘋狂，看8月23日高雄巨蛋前有沒有新的單曲可以發。」對於「破億神曲製造機」的他來說，寫歌就是他的休閒，而過年期間也是他難得可以宅在家好好寫作的時間，因此生日這天他也準備待在家繼續寫歌。

蕭秉治。（相信音樂提供）蕭秉治。（相信音樂提供）

《活著 Alive》高雄巨蛋獻上原汁原味的精彩演出，包括100米大型X型延伸舞台與歌迷超近距離，X型雷射光束打造專屬魔力舞池，以及華人創舉夜店開放式VIP包廂，包廂內提供長沙發、螢光手環、汽泡水，宛如夜店一般，而上回在台北場夜店開放式VIP包廂大獲好評，這回開放式VIP包廂直接多一倍，就是希望更多歌迷能盡情嗨玩。

2015年7月蕭秉治以MP魔幻力量團體身份站上高雄巨蛋，2025年8月相隔10年蕭秉治以個人之姿將再度重返高雄巨蛋，早前已先透露將會準備一些夏天的組曲送給熱情的高雄，這次演唱會除了原有「勝利人生」、「狂歡人生」、「10年有你」區，座位區還取名「Summer High區」以呼應熱情的高雄，他再加碼透露將準備特別驚喜互動，希望和歌迷在夏天一起嗨翻高雄。門票將於2月9日中午12:00拓元售票開賣。

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