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娛樂 電視

黃西田淚灑攝影棚！投資失敗慘賠上億 白冰冰出手金援揭內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週大牌秀邀請到黃西田，節目上更播出女兒黃露瑤一段VCR淚眼感謝黃西田是一位善良的鋼鐵爸爸，讓黃西田感動得淚灑攝影棚，白冰冰更透露當年曾主動借出50給黃西田救急。

白冰冰（右）昔曾主動借給黃西田（中）50萬。（民視提供）白冰冰（右）昔曾主動借給黃西田（中）50萬。（民視提供）

黃西田提到當年未出道前是一位木匠，因為同期的木匠師傅聽他唱歌好聽，未經他同意幫他報名電台歌唱比賽，到比賽現場卻因為長相太像小朋友差點不能參加，是被電台主持人認出是同鄉阿蓮才能參加，好歌喉被發現踏入歌壇。

黃西田講到當年欠債艱苦的時期，老婆陳靜子在場外紅眼眶。（民視提供）黃西田講到當年欠債艱苦的時期，老婆陳靜子在場外紅眼眶。（民視提供）

不過黃西田成名後卻經歷生意失敗，黃西田在民國70年左右因看好錄影帶事業的發展，自製自拍錄影秀，卻不懂行銷，短短一年多時間賠掉年積蓄新臺幣數千萬元，相當現在的上億元，他非常感謝影視大亨楊登魁將後期全額債務的幫忙，白冰冰更爆料當年看他調頭寸辛苦的時候，主動借他50萬元，黃西田「強調」當年分期付款有還清，沒想到陽帆歪樓問：「你有還喔？當年不要還錢直接娶她不就好了」，笑歪眾人。白冰冰強調說黃西田與妻子陳靜子年齡15歲的差異，還是在當年他最低潮欠鉅額款項的時候嫁給他，讓白冰冰非常佩服，要是她才不願意嫁給黃西田。

在場邊看著爸爸黃西田錄影的女兒黃露瑤。（民視提供）在場邊看著爸爸黃西田錄影的女兒黃露瑤。（民視提供）

節目上更播出黃西田女兒黃露瑤一段VCR，她淚眼感謝黃西田是一位善良的鋼鐵爸爸，知道爸爸在她出生前經歷過很多欠債的苦難，把最美好的留給她跟弟弟，感謝爸爸撐起這個家，希望爸爸一直健健康康的，讓黃西田感動得淚灑攝影棚。

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