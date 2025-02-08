修杰楷出事了！玩交友軟體遭陌生訊息轟炸 舊愛出手解危

〔記者李紹綾／台北報導〕賴雅妍在TVBS《祕書俱樂部》出絕招，利用交友軟體惡整修杰楷，讓他四處被誤認為「交友怪人」。另一方面，賴雅妍與業務部的木星原本針鋒相對，沒想到竟化敵為友，聯手對抗企劃部，讓企劃部經理黃尚禾慘遭滑鐵盧，劇情高潮迭起。

修杰楷在《祕書俱樂部》交友軟體玩到出事。（TVBS提供）

修杰楷、曾莞婷在《祕書俱樂部》相談甚歡，被管麟撞見。（TVBS提供）

劇中，賴雅妍表面上對曾經陷害過她的修杰楷釋出善意，沒想到背地裡偷偷出招，將他的聯絡方式放上各大交友軟體和特殊交友網站，讓修杰楷瞬間成了「熱門單身漢」，每天被陌生訊息轟炸，出門還屢屢遭到網友搭訕，簡直崩潰到不行。眼看修杰楷即將陷入社交災難，舊情人曾莞婷恰巧現身解危，兩人難得心平氣和地聊起近況，但這一幕卻被管麟撞見，使他內心很不是滋味，原來曾莞婷從未在自己面前笑得這麼開心，讓他心情五味雜陳。

請繼續往下閱讀...

曾莞婷在《祕書俱樂部》幫舊情人修杰楷解危。（TVBS提供）

木星（左起）、曾莞婷、許時豪、張軒睿在《祕書俱樂部》飾演業務部同事，眾人團結對抗企劃部。（TVBS提供）

劇中，業務部因名單外洩風波陷入混亂，木星第一時間將矛頭指向賴雅妍，頻頻冷嘲熱諷，殊不知真正的內鬼另有其人。然而，就在氣氛緊繃之際，張軒睿卻意外跳出來承擔所有責任，讓業務部決定聯手出擊，揪出幕後黑手，也成為賴雅妍與木星「世紀大和解」的契機。木星分享拍戲趣事：「當初在拍攝與賴雅妍爭執的對手戲時，我們吵到在場的演員都以為是真的在吵架，氣氛僵到不行，每個人都不敢吭聲，直到導演一喊『卡』，大家才鬆口氣發現只是演戲。」

管麟在《祕書俱樂部》愛上曾莞婷，心情五味雜陳。（TVBS提供）

賴雅妍（左）在《祕書俱樂部》與木星（右）後期上演「世紀大和解」。（TVBS提供）

賴雅妍（左）在《祕書俱樂部》與木星（右）長期針鋒相對，雙方火藥味十足。（TVBS提供）

該劇進入後段精彩劇情，賴雅妍的職場復仇戰是否能迎來最終勝利？木星飾演的「雅姿姐」還有什麼殺手鐧？曾莞婷會選擇管麟，還是另有變數？《祕書俱樂部》每週日晚間8點於TVBS 42台播出，晚間10點於NETFLIX、LINE TV同步上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法