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娛樂 最新消息

張蘭、汪小菲抖音帳號遭封禁！ 中國網友喊話微博CEO：快跟上

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛農曆春節期間與家人赴日本旅遊，不幸因流感併發肺炎驟逝，前夫汪小菲與婆婆張蘭動作頻頻，就連中國網友都看不下去，痛轟張蘭是「蹭流量妖婆」，抖音官方今（8日）宣布對兩人帳號無限期封禁。見此，大批中國網友湧入微博CEO王高飛的帳號留言，希望微博能跟上腳步處理這對母子。

張蘭（右）、汪小菲。（翻攝自微博）張蘭（右）、汪小菲。（翻攝自微博）

抖音安全中心稍早發文宣布，要無限期封禁張蘭與汪小菲帳號，而散播汪小菲包機不實謠言的張蘭乾兒子夏健，也同樣封禁，而該消息也已在中國新聞網上傳開。

相關新聞：張蘭、汪小菲抖音帳號「無限期封禁」 官方開轟：違背道德底線

消息曝光後，立刻掀起外界熱議，微博CEO王高飛也在個人帳號「來去之間」轉發抖音集團副總裁李亮的聲明，吸引大批中國網友湧入留言區喊話，「請微博全平台封禁該母子」、「請微博跟進」、「微博缺這點流量嗎？快封禁！」

中國網友留言喊話微博CEO。（翻攝自微博）中國網友留言喊話微博CEO。（翻攝自微博）

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