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「甩巴掌專業戶」！張琴打豬哥亮超狠 江國賓被打傻問：斷掌嗎

〔記者蕭方綺／台北報導〕張琴在業界以「巴掌戲」聞名，與她對戲的演員經常因為她強大的氣場而感到壓力，這次在三立八點檔《願望》中，張琴的兩個兒子霍正奇、江國賓互相廝殺，霍正奇甚至綁架自己的姪子來報復哥哥江國賓，得知真相的張琴氣炸狂K媳婦羅巧倫，羅巧倫笑說許多人如陳謙文、苗真等人都曾「許願」希望被琴姐打一次，因為她的巴掌又響又真，讓人想親身體驗。

張琴（左）在《願望》中賞羅巧倫一巴掌。（三立提供）張琴（左）在《願望》中賞羅巧倫一巴掌。（三立提供）

而在這次的劇中，羅巧倫也再度成為她的「出手對象」，霍正奇開玩笑表示：「琴姐這場戲才用了三成功力，是小巫見大巫！」儘管如此，戲一拍完，羅巧倫臉上立刻留下紅紅的掌印。

張琴對女演員會稍微手下留情，但打戲的標準就是「又響又痛」，她強調：「如果只是輕輕滑過或借角度拍攝，畫面看起來不真實，只能委屈對手了。」每次開拍前，演員們也都很敬業，主動要求她真打，以確保戲劇張力。張琴記得以前在跟黃西田拍戲，由於打太多次連工作人員都笑場沒法拍下去。回憶起拍戲生涯中最深刻的一次「巴掌戲」，張琴毫不猶豫地提到了已故藝人豬哥亮，「那次真的打得最狠，他的臉皮很好打，聲音特別響！」她打完後還特地問對方：「會不會痛？」豬哥亮用委屈的語氣回答：「袂疼啦！」讓全場哈哈大笑。

張琴（左）在《願望》中又罵又打媳婦羅巧倫（右）後氣到昏厥，兒子霍正奇憂心上前關心。（三立提供）張琴（左）在《願望》中又罵又打媳婦羅巧倫（右）後氣到昏厥，兒子霍正奇憂心上前關心。（三立提供）

她記得有次打江國賓，第一巴掌打完張琴回馬槍又加一巴掌，江國賓完全沒料到愣在那，竟連台詞都忘了，還問：「琴姐，我看看你手是不是斷掌？」

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