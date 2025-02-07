昔合作大S…福原愛「噤聲沒哀悼」 中國網民火大出征

福原愛（左）與大S曾一起上中國實境節目《幸福三重奏》。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大S」徐熙媛因罹流感併發肺炎不幸辭世於日本，48年的璀璨人生落幕，噩耗震驚各界令人唏噓，星友們難掩悲痛情緒發文哀悼訴心境。然而，曾和大S合作實境節目的福原愛，因未公開哀悼遭中國網民出征怒譙：「你不緬懷一下她嗎？」意外掀起輿論。

大S與家族在新春之際同赴日本旅遊，期間卻罹患流感進而併發肺炎，最終不幸於2日撒手人寰，至今一眨眼已5天過去。然而，昔日和大S一同參與中國實境節目《幸福三重奏》的福原愛，稍早在微博更新近況並釋出一則「東北英文挑戰～聽說東北人都聽得懂這些英文？」的影片。

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豈料，福原愛此舉卻引爆部分中國網民的怒火，遭質疑曾與大S合作卻未發聲悼念，「大S和你一起參加過《幸福三重奏》，你不緬懷一下她嗎？」、「大S離開妳難道不說點什麼嗎？」不過，也有不少網民持不同看法，「為啥一定要在公共平台緬懷給大家看？自己私下不能緬懷嗎？」至截稿前，福原愛未作出回應。

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