小S公司名竟與大S有關！網看哭：她真的很愛姊姊

小S的公司名稱背後含義疑跟大S有關。（翻 攝自微博）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕大S因流感不幸過世，享年48歲，骨灰在近日由家人包機護送回台，怎料竟被中國網紅造謠包機費用都是由汪小菲負責。對此，私人包機公司Jetbay也看不下去發聲闢謠，聲明中意外曝光小S的公司名稱「犬象有限公司」，背後含義疑跟大S有關。

私人飛機租賃公司Jetbay 6日發布聲明：「此次服務由私人包機公司Jetbay HK全權負責安排VistaJet航班，且所有費用均由犬象有限公司徐熙娣（小S）總經理全額支付，與網上流傳的其他說法無關。感謝各界的關注與理解」。

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網友猜測小S開設的「犬象有限公司」，取名靈感與大S愛犬五妹娘有關。（翻攝自微博）

有名資深紛絲看到「犬象有限公司」這名稱，猜測取名靈感應來自「大S的愛犬五妹娘」以及「小S最喜歡的動物」，小S曾多次對外表達對大象的喜愛，就連IG帳號名也是大象的英文。猜測貼文一出，引網友留言：「大S喜歡狗小S喜歡象，所以取名犬象」、「看哭了，小S真的很愛姊姊」。

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