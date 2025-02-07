（獨家）大S治喪進度低調！一玄法師憂「魂魄還彌留日本」

一玄法師建議大S家人妥善處理後事。（一玄法師提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛春節期間不幸於日本猝逝，骨灰前日下午由VistaJet的私人包機運回台灣，家人們對於祂的後事相當低調，僅說不會辦告別式，也傳出大S的骨灰罈將放置在祂信義區的家中，家人希望之後能讓小S和具俊曄與大S說說話。記者詢問一玄法師，他建議無論大S的宗教為何，都要讓其後事功德圓滿。

大S因病客死他鄉，依照傳統道教，一玄法師說形式上會需要請專業人士親自到日本把祂的骨灰罐和魂魄引回台，「大S火化的匆忙，一些台灣的習俗儀式都沒有做，若信奉道教就需要請法師，佛教要請高僧，基督徒的話就要請神父，即使骨灰由私人包機運回，但仍需要一些儀式將骨灰、魂魄引渡回家安奉。」

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人鬼殊途，陽世間有陽世間的人該走的路，陰間有陰間該去報到的地方，一玄法師認為若大S的骨灰是供在家中，對具俊曄和徐媽媽等人都不太好，「在道教文化裡，大S本身帶有不孝之罪，因為祂比媽媽先離開，可能會有業障。」建議大S的骨灰可以供在塔裡，家人們再請專業人士幫忙做些儀式，例如頭七、功德迴向或是藥懺等，「因為大S是病逝，家人們可以請保生大帝等醫藥神做藥懺，讓祂的『三魂』，生魂、覺魂、靈魂脫離病毒。」

一玄法師建議陽宅和陰宅必須區隔，「陰陽不分的時候，家裡可能會招陰，一旦招陰就會影響磁場，家裡的人可能會生病、看到一些陰間的東西，大S無法入土為安、無法進塔，就怕魂魄會亂跑，當家中有人運勢低就會受到干擾。」法師也推測若沒有做好儀式，大S的魂可能還會卡在日本，甚至可能出現「搶靈」的狀況，「我們人出國、返鄉都要經過海關，靈魂也同樣有祂們的護照，大S剛離開又未滿49天，魂魄還停留在彌留期，若還留在日本，不排除會有一些比較兇的鬼魂把祂抓走去做鬼妻。」

不過大S的家人對治喪進度低調，是否有請專業人士做相關宗教上的儀式也無法確切得知，一玄法師認為大S的遺體被火化得匆忙，盼家屬綜合各方建議讓大S的後事功德圓滿。

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