相隔22年會大馬粉絲！Energy撂話擴散E16蹲熱潮

〔記者張釔泠／台北報導〕Energy持續擴張版，《一觸即發》巡迴演唱會馬來西亞站將於4月5日在吉隆坡Axiata Arena Bukit Jalil開唱；提前與相隔22年不見的馬來西亞粉絲相會，將在下週2月11日於吉隆坡柏威年廣場展開《一觸即發》馬來西亞站簽票會，除了近距離簽票互動、勁歌熱舞外，也特別設計慶元宵遊戲，讓大馬歌迷難忘。

Energy。（相信提供）

2月11日的《一觸即發》馬來西亞站簽票會適逢元宵節前夕，Energy除了與大馬歌迷團圓，提前共度元宵佳節，更將邀請舞獅團到現場助陣，帶來庇佑與福氣，也替4月5日《一觸即發》演唱會打氣助聲勢。

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為了讓歌迷們不只在簽票會、演唱會現場能看見五位帥氣哥哥，他們也準備迎接滿滿的節目及訪問，讓Energy的身影充斥在電視、網路、電台上，還將前往吉隆坡各大知名景點，讓E16蹲在馬來西亞蹲好蹲滿，也歡迎歌迷在吉隆坡捕捉野生Energy，讓E16蹲熱潮擴散至全大馬。

Energy。（相信提供）

Energy去年強勢回歸，〈星期五晚上〉橫掃各大音樂及網路榜單年度六冠王，YouTube熱門音樂影片榜第一、HitFm百首單曲票選第一、KKBOX華語舞曲第一、網路新聞媒體年度人氣偶像票選第一、新加坡Yes933醉心龍虎榜頂尖100年度第一、網路溫度計搜尋神曲數據第一，成為2024年最熱門歌曲。《一觸即發》馬來西亞站票券已在 my.bookmyshow.com正式公開發售，更多演出資訊請上www.starplanet.com.my查詢。

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