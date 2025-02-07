不只雨中痛哭！汪小菲疑「街頭跪拜」全被拍 網看傻：真的離譜

汪小菲在大S離世後動作頻頻，遭疑建立深情人設。（資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛在日本因流感併發肺炎病逝，享年48歲。前夫汪小菲得知消息後急奔來台後，獨自在外淋雨痛哭徒步返家，此舉被外界質疑在裝深情，如今又傳出他在街頭跪地的照片，令網友全看傻「到底在演什麼？」

汪小菲疑街頭跪地照片曝光。（翻攝自小紅書）

汪小菲3日從泰國急奔來台後，先是在機場雙眼浮腫現身，接著返回信義區豪宅後再獨自出門淋雨散步。近日網路上更流出疑似汪小菲在街頭跪地的照片，畫面曝光後讓大批網友看不下去痛批，「下跪這個舉動真的離譜」、「這咖到底在演什麼」、「好了拉，酸辣粉賣不出去是不是」、「一個人的連續劇」。

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千夫所指的汪小菲至今仍未現身，據《三立新聞網》報導，汪小菲友人出面回應，「我們會準備好開戰，是誰沒有把大S照顧好？」，更替汪小菲抱不平，「細數小菲為了他的前妻來回兩岸10年幾乎上幾千次，現在更不需要演戲在雨中難過」，強調汪小菲現在傷痛到站不起來，根本無法做任何假新聞。

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