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開工送重磅大禮！TRASH首登高雄巨蛋 放話若秒殺鼓手脫了

TRASH。（寬宏藝術X華納音樂提供）TRASH。（寬宏藝術X華納音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕TRASH《幸福的末班車》15週年演唱會高雄場將於5月3日在高雄巨蛋登場，首次在高雄挑戰萬人規模演出，儘管才剛完成在台北小巨蛋的演唱會，仍直言緊張又期待。TRASH一開工即許願開賣完售，貝斯手博文也笑說會實現「高雄秒殺，鼓手魁剛脫衣服」的承諾，邀請歌迷動員搶票

TRASH。（寬宏藝術X華納音樂提供）TRASH。（寬宏藝術X華納音樂提供）

去年12月《幸福的末班車》成功登上台北小巨蛋，挾著超強氣勢，緊接著將首攻進高雄巨蛋，高雄之於TRASH而言都各有意義。主唱阿夜回憶：「記得剛成團時很常去高雄演出，雖然沒什麼人，但高雄歌迷都特別熱情，魁剛也會帶我們去吃一些在地美食！」鼓手魁剛則透露自己正是高雄人：「每次回來辦專場或演出，都會有種特別親切的感覺，同時給自己的家鄉看看，我在台北打拼的一切，足以讓高雄感到驕傲。」頤原也感動說：「上一次到高雄巨蛋是看了伍佰老師的演唱會，這次是換自己要辦演唱會了，很感動。」

TRASH鼓手魁剛。（寬宏藝術X華納音樂提供））TRASH鼓手魁剛。（寬宏藝術X華納音樂提供））

再一次挑戰萬人場次，TRASH除了期待興奮的心情之外，同時表示仍感到緊張，趁著農曆新年，他們讓自己好好的放了長假，身為奶爸的主唱阿夜笑說：「這次都在家跟朋哥玩，怕之後太忙沒時間陪他。」吉他手頤原提到回鹿港老家感受過年氣氛，貝斯手博文及鼓手魁剛則是待在台北過年，魁剛更說道：「因為家中長輩身體微恙的關係沒有回高雄過年，體驗到台北的過年為何被稱作空城，對！非常無聊。」

開工後，隨著高雄場開賣日將至，TRASH雖緊張仍保持平常心，貝斯手博文更「提醒」歌迷開玩笑說：「由於先前鼓手魁剛表示，高雄場門票秒殺的話他演出時可能會脫衣服，大家都感到很緊張，也請大家不要錯過！」

TRASH。（寬宏藝術X華納音樂提供）TRASH。（寬宏藝術X華納音樂提供）

此次演唱會也將調整前次演出，主唱阿夜表示：「修正一些小問題讓大家有更好的乘車體驗之外，也會強化一些地方，讓大家玩得更開心。」吉他手頤原也透露：「去蕪存菁，絕對是更加刺激的體驗！」期待在高雄演唱會上看到大家。門票將在2月12日週三下午一點於寬宏售票系統（kham.com.tw） 萊爾富、OK便利商店啟售。

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