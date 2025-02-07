郭泓志突喊高捷「爸」 卜學亮吃味：不要偏心！

郭泓志（左）、高捷相見歡。（好看娛樂提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕卜學亮、姚元浩、郭泓志擔任領隊錄製《全明星出發吧！》，本週播出全新第九集，迎來曾莞婷、謝承均、高捷，三位重量級嘉賓享受尊貴旅程，謝承均搞笑表示：「我們三個都是演壞人很有名，就知道三個都不好惹。」曾莞婷更放話說：「我們就是觀光客，就是什麼都不管的！」

郭泓志（左）成最佳女婿人選喊高捷爸。（好看娛樂提供）

姚元浩看到高捷現身，一秒變身小弟跑步向前迎接大哥的到來，不過高捷的最愛居然是郭泓志，當聽到郭泓志擔任司機開車時，高捷露出驚訝不已的神情說：「郭泓志在開車，真的喔！難怪坐起來特別舒服。」

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開啟粉絲濾鏡的高捷，對於郭領隊的服務讚譽有加：「有天份就是有天份，大聯盟耶！」聽到高捷接連讚賞郭泓志，卻讓卜學亮心裡不是滋味，吃醋的說：「捷哥你不要偏心，你有時候還是要分一下，因為我們三個職等是一樣的。」看到郭泓志送上簽名球給高捷，卜學亮忍不住發聲：「郭哥樣樣好！」

謝承均（左起）、曾莞婷、高捷錄製《全明星出發吧！》。（好看娛樂提供）

當姚元浩詢問高捷如果女兒把郭泓志帶回家，介紹說這是我男友，高捷沒有思考就立刻回答：「挺到底！」郭泓志聽到也立刻對著高捷甜喊：「爸！」幽默反應讓全場笑翻。

此外，大家還一起造訪滑草場，讓台劇女神曾莞婷全程驚叫連連，就連一向飾演冷酷反派的謝承均都說：「萬一待會我尖叫，是不是很丟臉！」而星級領隊特別安排的森林浴配上阿樂演奏優美的小提琴樂聲，高規格服務未料被曾莞婷嗆聲：「我覺得不太適合，有點多餘。」

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