《流星花園》紅遍東南亞 新加坡英文媒體連續報導大S過世消息

新加坡英文媒體連續多天報導大S（左）過世消息。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／綜合報導〕「大S」徐熙媛日前和家人赴日旅遊不幸病逝當地，目前骨灰已在老公具俊曄和家人護送下回到台灣家中，昨（6日）晚具俊曄首在社群發聲提到：「我的天使在2月2日回到天堂了。」更是讓網友不捨，過去大S演出的《流星花園》紅遍東南亞，這次驟逝消息也連續多天出現在新加坡英文媒體上。

新加坡《THE STRAITS TIMES》（海峽時報）在最新一則報導中提到：「台灣明星徐熙媛不會舉行追悼會（告別式）」，正是日前小S透過經紀人告知的，因為大S個性向來低調，因此家人不會為她舉辦告別式，想念她就放在心裡。

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新加坡英文媒體《海峽時報》也報導大S過世不會舉辦告別式。（翻攝自IG）

《THE STRAITS TIMES》報導中也提到昨天大S前婆婆張蘭的乾兒子亂爆料，指稱運送大S骨灰回台的私人包機是由汪小菲付錢安排的錯誤消息，並引用小S澄清文所稱的「人在做天在看」，希望謠言不要繼續下去。

報導中也稱，大S和汪小菲當年離婚是「一場醜陋的分手」，稱汪小菲還在社群媒體上充滿咒罵的批評過大S。

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