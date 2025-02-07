陳建州社群又湧罵聲！才稱想安靜回憶大S「PO啦啦隊熱舞」遭轟

陳建州1月26日分享與其他藝人的合照，當中就包括大S。（圖翻攝自陳建州IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛日前因流感併發肺炎驟逝，生前才與「黑范夫妻」陳建州、范瑋琪有過聚會，「黑人」陳建州 日前現身東超聯賽時才表示要專注在籃球上，用自己的方式安靜回憶大S，沒想到當日他在社群上曬出啦啦隊的影片竟引來網友怒火。

黑范夫妻日前被網友質疑是他們將病毒傳染給大S，當時就有許多網友湧入他們社群質問為何明知孩子有得流感還去參加喜宴，不過衛福部前次長王必勝曾也曾表示：「我認為很沒有必要也很沒有道理」。

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然而陳建州日前在社群上貼出啦啦隊熱舞的影片再次引起網友不滿怒批：「限動怎麼還放女生跳舞的影片，真的是無極限欸！想幫你講話完全講不下去！悼念好友是去看藍球、看啦啦隊跳舞放限動？」、「大家都在低調緬懷大S,就你還在那邊籃球賽」，但也有網友緩頰認為不該道德绑架，「人走了但世界還在轉，他們會難過，但工作也還要繼續呀。」

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