晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網轟汪小菲一家表演型人格！S媽曝心聲：3年婚是熙媛最快樂時光

具俊曄（左起）為摯愛大S挺身守護，汪小菲則屢遭網友砲轟。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）具俊曄（左起）為摯愛大S挺身守護，汪小菲則屢遭網友砲轟。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛日前因流感併發肺炎驟逝，骨灰由家人搭乘私人包機護送回台，不過卻傳出包機費用是汪小菲協助處理，隨後也被挖出背後造謠的是張蘭乾兒子，汪小菲昨更為此發語音怒罵張蘭，不過此舉沒為汪小菲博得好感，網友仍是轟他們一家全是表演型人格，而日前大S經紀人也發文提到在S媽眼中，大S跟具俊曄這3年婚姻，是大S48年的人生最快樂的時光。

大S經紀人為5傳言闢謠。（翻攝自IG）（記者林欣穎攝）大S經紀人為5傳言闢謠。（翻攝自IG）（記者林欣穎攝）

具俊曄昨沉痛發文表示遺產權利將交給S媽，網友們紛紛大讚他是真男人，而在大S死訊曝光後各種謠言頻傳，諸如具俊曄替大S買保險、汪小菲出資包機、S媽覺得汪小菲是大S真愛等，大S的經紀人也在社群上發聲一一闢謠，並提到：「事實上在媽媽眼中（大S）跟歐巴這3年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。」

微博熱論汪小菲、張蘭。（翻攝自微博）（記者林欣穎攝）微博熱論汪小菲、張蘭。（翻攝自微博）（記者林欣穎攝）

而針對汪小菲出資包機傳聞，昨日汪小菲在張蘭直播時傳來語音大罵：「我XX招誰惹誰了，你說我包機，我XX什麼都不說，妳們為什麼老是這樣？我XXX，X你們全家。」張蘭愣住數秒後才回話：「我什麼時候說了？」該段影片隨即在網路瘋傳，不過就連中國網民也不挺，大罵兩人天天蹭熱度，更質疑張蘭的行為：「正常人誰會在職播的時候外放語音，感覺他倆的每一步都像精心設計的。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中