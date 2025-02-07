網轟汪小菲一家表演型人格！S媽曝心聲：3年婚是熙媛最快樂時光

具俊曄（左起）為摯愛大S挺身守護，汪小菲則屢遭網友砲轟。（組合照，翻攝自IG、本報資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕「大S」徐熙媛日前因流感併發肺炎驟逝，骨灰由家人搭乘私人包機護送回台，不過卻傳出包機費用是汪小菲協助處理，隨後也被挖出背後造謠的是張蘭乾兒子，汪小菲昨更為此發語音怒罵張蘭，不過此舉沒為汪小菲博得好感，網友仍是轟他們一家全是表演型人格，而日前大S經紀人也發文提到在S媽眼中，大S跟具俊曄這3年婚姻，是大S48年的人生最快樂的時光。

大S經紀人為5傳言闢謠。（翻攝自IG）（記者林欣穎攝）

具俊曄昨沉痛發文表示遺產權利將交給S媽，網友們紛紛大讚他是真男人，而在大S死訊曝光後各種謠言頻傳，諸如具俊曄替大S買保險、汪小菲出資包機、S媽覺得汪小菲是大S真愛等，大S的經紀人也在社群上發聲一一闢謠，並提到：「事實上在媽媽眼中（大S）跟歐巴這3年的婚姻是熙媛48年人生中最快樂的時光。」

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微博熱論汪小菲、張蘭。（翻攝自微博）（記者林欣穎攝）

而針對汪小菲出資包機傳聞，昨日汪小菲在張蘭直播時傳來語音大罵：「我XX招誰惹誰了，你說我包機，我XX什麼都不說，妳們為什麼老是這樣？我XXX，X你們全家。」張蘭愣住數秒後才回話：「我什麼時候說了？」該段影片隨即在網路瘋傳，不過就連中國網民也不挺，大罵兩人天天蹭熱度，更質疑張蘭的行為：「正常人誰會在職播的時候外放語音，感覺他倆的每一步都像精心設計的。」

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