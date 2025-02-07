晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

NewJeans宣布新團名「NJZ」：沒人可以再阻礙我們

NewJeans更改新團名為「NJZ」。（翻攝自IG）NewJeans更改新團名為「NJZ」。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NewJeans與HYBE、ADOR的關係降到冰點，近來參加各大活動，幾乎都不提到「NewJeans」，而是單純打招呼。今天（7日）直接宣布新團名為「NJZ」，宛如再次出道，引發關注。

NewJeans在今年1月於新的IG帳號，公開向粉絲徵集新團名，粉絲們創意十足，有人提議直接把NewJeans與粉絲名Bunnies對調，這樣NewJeans就不會消失，當然也有網友提出「NJZ」，與原團名最為相似，果然這個名字最後中選，不過唸法尚待官方宣布。

而5名成員將帶著新團名首度登上舞台，在3月於香港舉行的ComplexCon現身，報導指出，NJZ將帶來從未公開過的新歌，Minji受訪也說：「對於第一次以NJZ的身分站上舞台並分享新事物，感到十分激動，對我們來說是一個非常重要的時刻，我們等不及讓粉絲加入我們這趟旅程，分享全新的音樂給全世界。」

Hanni也接受《CNN》訪問，表示他們做了很努力去解決問題，只盼能回歸正常，更不希望與ADOR的法律糾紛成為他們職業生涯的焦點，並表示「沒有什麼能阻止我們了」。

據悉她們花了很多時間考慮粉絲提出的團名，Hanni表示，最後才選擇保留原團名精髓的NJZ，「儘管我們要暫時離開我們的原名，不過我們並沒有完全放棄，我們也不想，因為（成為NewJeans）對我們來說是非常特別的時光，對粉絲來說也相當寶貝。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中