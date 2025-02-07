NewJeans宣布新團名「NJZ」：沒人可以再阻礙我們

NewJeans更改新團名為「NJZ」。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團NewJeans與HYBE、ADOR的關係降到冰點，近來參加各大活動，幾乎都不提到「NewJeans」，而是單純打招呼。今天（7日）直接宣布新團名為「NJZ」，宛如再次出道，引發關注。

NewJeans在今年1月於新的IG帳號，公開向粉絲徵集新團名，粉絲們創意十足，有人提議直接把NewJeans與粉絲名Bunnies對調，這樣NewJeans就不會消失，當然也有網友提出「NJZ」，與原團名最為相似，果然這個名字最後中選，不過唸法尚待官方宣布。

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而5名成員將帶著新團名首度登上舞台，在3月於香港舉行的ComplexCon現身，報導指出，NJZ將帶來從未公開過的新歌，Minji受訪也說：「對於第一次以NJZ的身分站上舞台並分享新事物，感到十分激動，對我們來說是一個非常重要的時刻，我們等不及讓粉絲加入我們這趟旅程，分享全新的音樂給全世界。」

Hanni也接受《CNN》訪問，表示他們做了很努力去解決問題，只盼能回歸正常，更不希望與ADOR的法律糾紛成為他們職業生涯的焦點，並表示「沒有什麼能阻止我們了」。

據悉她們花了很多時間考慮粉絲提出的團名，Hanni表示，最後才選擇保留原團名精髓的NJZ，「儘管我們要暫時離開我們的原名，不過我們並沒有完全放棄，我們也不想，因為（成為NewJeans）對我們來說是非常特別的時光，對粉絲來說也相當寶貝。」

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