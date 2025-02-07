晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

具俊曄遺產權全交S媽！律師李怡貞：汪小菲也想帥一波該這樣做……

大S猝逝，具俊曄6日晚間首度在社群發聲。（資料照）大S猝逝，具俊曄6日晚間首度在社群發聲。（資料照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛被證實2日因染上流感併發肺炎逝世，其骨灰於4日運回台灣，丈夫具俊曄6日晚間首度在社群發聲，強調遺產相關權利全部交給S媽，也會透過法律措施，不讓「惡人」（應指大S前夫汪小菲）接觸孩子，讓大批網友讚爆。知名女律師李怡貞表示，如果汪小菲想挽回顏面，就是發聲明說願意讓孩子維持現狀，也願意繼續支付扶養費，孩子未來繼承到的遺產都與他無關。

針對具俊曄6日晚間在IG發聲，李怡貞在臉書發文，「具俊曄的文很帥，感覺是包含了拋棄繼承的意思，只不過若真意是要拋棄，正確的做法還是要向法院書面為之。《民法》第1174條規定，拋棄繼承的法定期限為『知悉其得繼承之時起3個月內，以書面向法院為之』。」

「備妥拋棄繼承聲請書、被繼承人除戶戶籍謄本（如戶籍尚無死亡記載，應同時提出死亡證明書）、拋棄人戶籍謄本（勿省略記事欄）、拋棄人印鑑證明和印鑑章、繼承系統表（各順序之繼承人中，如有已死亡者應註明死亡日期）、拋棄通知書收據（已通知「因自己拋棄成為新繼承人」的對象的證明，如存證信函、雙掛號回執等）、其他法院要求的文件。向法院提交後沒有回頭路，不能撤回，沒有撤回這件事。」

李怡貞接著說：「至於文裡面提到了孩子的部分會用法律不讓惡人接觸直到成年為止，如果惡人指的是汪小菲，那麼很可能會事與願違，只能用一些暫時處分的手段拖一點時間。如果惡人指的是張蘭，確實祖父母沒有單獨主張會面交往的權利，只能共同參與，也就是汪小菲探視時一併參與。只不過因為大S過世，汪小菲依照目前的法律當然取得單獨監護權，他可以主張要把孩子帶在身邊，反而變成娘家親友未來如何探視？ 未來與大S娘家的爭議勢必再起，勢必用一些訴訟手段來拖延時間。」

李怡貞最後表示，「汪小菲如果要帥一波反制回去，應該就是發聲明願意讓孩子維持現狀的穩定生活，也願意持續支付扶養費，孩子未來繼承到的相關遺產與他一概無關，願配合協助全數信託直至孩子成年為止。大家都愛大S的話，其實方法要正確，否則受苦的是孩子，上法院的也是孩子。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中