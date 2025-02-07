具俊曄遺產權全交S媽！律師李怡貞：汪小菲也想帥一波該這樣做……

大S猝逝，具俊曄6日晚間首度在社群發聲。（資料照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛被證實2日因染上流感併發肺炎逝世，其骨灰於4日運回台灣，丈夫具俊曄6日晚間首度在社群發聲，強調遺產相關權利全部交給S媽，也會透過法律措施，不讓「惡人」（應指大S前夫汪小菲）接觸孩子，讓大批網友讚爆。知名女律師李怡貞表示，如果汪小菲想挽回顏面，就是發聲明說願意讓孩子維持現狀，也願意繼續支付扶養費，孩子未來繼承到的遺產都與他無關。

針對具俊曄6日晚間在IG發聲，李怡貞在臉書發文，「具俊曄的文很帥，感覺是包含了拋棄繼承的意思，只不過若真意是要拋棄，正確的做法還是要向法院書面為之。《民法》第1174條規定，拋棄繼承的法定期限為『知悉其得繼承之時起3個月內，以書面向法院為之』。」

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「備妥拋棄繼承聲請書、被繼承人除戶戶籍謄本（如戶籍尚無死亡記載，應同時提出死亡證明書）、拋棄人戶籍謄本（勿省略記事欄）、拋棄人印鑑證明和印鑑章、繼承系統表（各順序之繼承人中，如有已死亡者應註明死亡日期）、拋棄通知書收據（已通知「因自己拋棄成為新繼承人」的對象的證明，如存證信函、雙掛號回執等）、其他法院要求的文件。向法院提交後沒有回頭路，不能撤回，沒有撤回這件事。」

李怡貞接著說：「至於文裡面提到了孩子的部分會用法律不讓惡人接觸直到成年為止，如果惡人指的是汪小菲，那麼很可能會事與願違，只能用一些暫時處分的手段拖一點時間。如果惡人指的是張蘭，確實祖父母沒有單獨主張會面交往的權利，只能共同參與，也就是汪小菲探視時一併參與。只不過因為大S過世，汪小菲依照目前的法律當然取得單獨監護權，他可以主張要把孩子帶在身邊，反而變成娘家親友未來如何探視？ 未來與大S娘家的爭議勢必再起，勢必用一些訴訟手段來拖延時間。」

李怡貞最後表示，「汪小菲如果要帥一波反制回去，應該就是發聲明願意讓孩子維持現狀的穩定生活，也願意持續支付扶養費，孩子未來繼承到的相關遺產與他一概無關，願配合協助全數信託直至孩子成年為止。大家都愛大S的話，其實方法要正確，否則受苦的是孩子，上法院的也是孩子。」

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