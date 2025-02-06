具俊曄痛失大S如斷腸！喊話「保護熙媛的全部」：這是我該做的
具俊曄今天首度透過IG發聲。（翻攝自IG）
〔記者廖俐惠／台北報導〕具俊曄今天（6日）首度透過IG發聲，痛失愛妻大S讓他經歷無法語言形容的悲傷和痛苦，他喊話要保護大S最愛的家人，「我要保護熙媛最愛的那全部，這就是我最後該做的事情。」
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具俊曄表示，大S留下的寶貴遺產，是她生前為了保護最愛的家族，用心血換來的，所以他會把所有權利都給S媽，「關於孩子們，我不要讓任何惡人接觸孩子們，都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人。」
他強調，跟熙媛在一起的時間，是沒辦法以世界上任何東西來代替、珍貴又價值的禮物。對於有人裝淒涼淋雨亂跑，或者是亂發關於保險和金錢的假新聞，具俊曄懇求什麼都不要做，「只讓我們的熙媛平安安息吧，懇切的拜託。」
網友紛紛表示，「還好最後留在她身邊的是你，不是那個矯情的人」、「謝謝你歐巴，陪了大S最後的幾年，讓她被愛著」、「歐爸～熙媛永遠都會守護者你們，相信你也一樣可以將她的愛延續下去加油～」。
全文以下：
首先為了哀悼熙媛的大家 表達我真心的謝意
目前我在經歷無法語言形容的悲傷和痛苦 這是超越所想像中的斷腸似的時間來比喻 沒力氣說什麼 也不想說
可是我們還在處於喪失和哀悼的時間中 有些人像惡魔般批評我們一家人 也損害我的愛
有位裝很淒涼的淋雨亂跑 有些人故意損害我們家族的形象 亂發關於保險和金錢的假新聞 這導致我們的傷口
這時候 我不得不在想，，這世界上真的有這麼壞的人
.
求求什麼都不要做 只讓我們的熙媛平安安息吧
懇切的拜託
還有 我要講熙媛留下來的寶貴的遺產
所有的遺產 熙媛在生前為了保護她最愛的家族 用心血換來的 所以我會把我所有的權利都讓給熙媛的媽媽
關於孩子們 我不要讓任何惡人接觸孩子們 都透過律師用法律措施讓他們安全的成長到成人
我跟熙媛在一起的時間 沒辦法以世界上任何東西來代替 珍貴又價值的禮物
我要保護熙媛最愛的那全部 這就是我最後該做的事情
再次深深的感謝哀悼我們熙媛的每一位
熙媛永遠的愛 俊俊 敬上
具俊曄IG全文。（翻攝自IG，經本報後製處理）
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