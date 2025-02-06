張蘭只有更誇張沒有最誇張 竟按讚「具俊曄買21份保單」

中國網路出現具俊曄（左）替大S買21份保單的謠言。（翻攝自IG）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛與家人到日本旅行，卻因感染流感併發肺炎驟逝，僅48歲就香消玉殞。大S過世之後，許多人都感到震驚與悲傷，但大S的前婆婆、前夫汪小菲的媽媽張蘭卻屢屢做出讓人傻眼的事情，除了蹭大S噩耗帶貨直播、散播大S骨灰返台專機由汪小菲掏錢，還有微博博主爆料大S老公具俊曄私下為大S買21份保單，張蘭竟跑去按讚，讓人傻眼。

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張蘭竟然替網路謠言按讚，令人傻眼。（翻攝自抖音）

微博博主「麻辣表哥」瞎爆料大S老公具俊曄私底下替大S買了21份保單，其中6份還是高額壽險，總保額達2億台幣。這種一看就是謠言的消息，竟然獲得張蘭的「讚」，簡直令人不敢相信。而且張蘭點讚之後，許多搞不清楚前因後果的小粉紅也紛紛覺得這件事是真的，簡直誇張到家。

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其實具俊曄為愛妻大S的驟逝傷痛不已，韓國演藝圈都很擔心脆弱的具俊曄會崩潰，只有身為前婆婆的張蘭還有時間四處按讚。

張蘭直播間已遭禁封。（翻攝自抖音）

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