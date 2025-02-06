日男星香川照之遭子嫌惡 怒轟父親「不道德」

日本男星香川照之（左）與長子市井團子。（本報合成圖，翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本男星香川照之因涉入對酒店公關性騷擾及暴力案件，事後即使道歉亦難挽回形象，演藝之路走不下去的他，有意回歸老本行當歌舞伎，沒想到仍遭網友痛罵。原本打算今年再度闖演藝圈的香川照之，卻爆出兒子市井團子（本名：香川政明）對父親的所作所為感到羞恥，並對於香川照之再婚更是嫌惡地說：「不道德」。

香川照之的21歲長男市井團子目前認真經營自己的歌舞伎事業，2023年更緊急救火，替代了自己的表弟市井猿之助演出，展現出他在歌舞伎界的實力並受到外界關注。

請繼續往下閱讀...

市井團子靠自己的力量在歌舞伎界闖出一片天。（翻攝自IG）

市井團子從大學開始就努力精進自己的歌舞伎表演技術，且絲毫不耽誤學業。原本外界都以為香川照之跟市井團子間的親子關係極佳，沒想到其實兩人在排練期間根本就毫無交流，根據歌舞伎界人士透露，兩人裂痕在醜聞爆發後變得更深。

2016年香川照之跟市井團子的母親離婚，市井團子被夾在父母中間難做人，不過他選擇跟母親住在一起，每天排練時則會遇見香川照之。香川照之爆發性醜聞之後，市井團子感到丟臉，甚至對外宣稱：「身為一個人，我覺得很羞恥」，除此之外，香川照之和小他31歲的嫩妻再婚並生下一子，讓市井團子心中的恨意更甚。

香川照之與小他31歲的嫩妻結婚並育有1子。（翻攝自IG）

香川照之再婚並未告知市井團子，所以市井團子對父親產生強烈的厭惡，就連香川照之想在演藝事業上拉拔兒子一把，市井團子也毫不考慮的拒絕。去年市井團子主演的歌舞伎劇大賣，但父親香川照之的票卻一張也賣不出去，且市井團子對同父異母的「弟弟」相當介意，市井團子表示，現在他和媽媽、妹妹住在一起關係非常和諧，他覺得這樣就很好，可以遠離香川照之跟歌舞伎界「世家」。

香川照之今年嘗試參加電視劇與電影演出，似是露出一絲曙光。（翻攝自IG）

香川照之因父母離婚跟自己的父親市川猿翁第二代（本名：喜熨斗政彥）原本也關係不佳，香川照之隨母姓，也曾對在NHK節目《父與子》當中表示受到父母離婚影響，成長過程中「沒有父親這個角色」，甚至香川照之去觀看父親演出遭到斥罵，放話：「我已經不是你的父親」。兩人關係直到2005年後才逐漸改善。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法