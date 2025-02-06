林予晞私約資深記者吃飯 「真實一幕」讓她印象深刻

林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演挖掘多條獨家新聞的資深記者。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林予晞在《死了一個娛樂女記者之後》飾演挖掘多條獨家新聞的資深記者，以往總是被記者採訪的她，這次戲裡的立場改變，從受訪者轉換成訪問者，為了將記者的角色詮釋到位，她在拍攝前特別私下約資深的娛樂記者面談請益，卻驚訝發現多年來常在工作場合相遇的記者，竟有不為人知的一面。

林予晞描述，當時和記者的飯局結束後，看到已為人母的記者前輩默默拿起包包離開，在冷冷的街頭一邊看著手上資料，一邊等公車的模樣，讓她印象深刻。經常要面對記者提問的林予晞開玩笑說：「因為我對記者的想像，會覺得天啊！好可怕喔！」她打趣聊起和記者每一次見面，都是在記者會上，「也會感受到在訪問時，記者朋友明明有一件事想問，大家卻不敢問，然後又想下班怎麼辦？」而這時，與林予晞面談，協助她進入角色的這位記者前輩，常會開第一槍打頭陣先問，問完大家就可以下班了。

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林予晞為了詮釋《死了一個娛樂女記者之後》資深記者角色，特別私下約記者吃飯面談，深入了解記者的工作。（八大電視提供）

林予晞換位思考，理解記者是不想浪費大家時間；但身為藝人，在面對突然被問到衝擊的問題，有時會難以招架，在林予晞看到記者工作外的另一面後，現在在工作場合再遇到記者時，會覺得比較輕鬆，算是因為拍攝《死了一個娛樂女記者之後》的意外收獲。

林予晞分享，化身劇中資深記者角色「劉知君」時，特別參考凱特溫絲蕾在影集《東城奇案》裡的演出，「她在《東城奇案》裡演一個完全不懂人情味的一個女性角色，而且有點年紀，又不修邊幅，完全不在乎自己的模樣。」所以在角色的塑造上有參考她的表演。

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