賈永婕PO「大S貼文」遭中國網軍攻擊！她不忍反轟：不可理喻

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節赴日本旅遊期間，因罹患流感併發肺炎不幸辭世，好友賈永婕第一時間悲痛陳述見大S最後一面的情況，卻引來中國網軍出征，湧入她的社群留言攻擊，對此，她今（6日）於臉書反酸，「這麼粗糙的操作我也真是佩服」，並怒批中國網軍抹黑S家人，簡直不可理喻！

賈永婕（左起）、小S、大S。（翻攝自臉書）

賈永婕今天於臉書發文透露，大S跟她說的最後三個字是「幹得好！」並提到大S認為，她是S全家人的驕傲，以往大S看見自己遭受酸民攻擊時，總是情緒憤怒，想替自己出面反擊，但最終都選擇讓賈永婕自行處理。

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此外，賈永婕表示，自己開始發大S的貼文後，就有千軍萬馬的中國的網軍用極難聽的髒話罵她。不過，她也坦言，一點都不意外，這一幕太熟悉了，上次被中國網軍灌爆的Po文也是關於大S的，當時是汪小菲買了名床，被大S退回，後來發現床根本不是名牌，大S跟她的粉專同時被中國的網軍進攻，妙的是三天之後後這些網軍全部都不見了。「這麼粗糙的操作我也真是佩服！就像是到了現在還要運用這樣的操作黑我就算了，還要黑他們家人，真不可理喻！」

針對網軍質問，為什麼要說出大S臨走前的那一刻，賈永婕回應，「因為大S的人生永遠停在她畢生追求的愛情中。那一刻他們的愛已經超越生死，是我看過最美最動人的韓劇！」

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