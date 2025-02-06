晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕PO「大S貼文」遭中國網軍攻擊！她不忍反轟：不可理喻

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛春節赴日本旅遊期間，因罹患流感併發肺炎不幸辭世，好友賈永婕第一時間悲痛陳述見大S最後一面的情況，卻引來中國網軍出征，湧入她的社群留言攻擊，對此，她今（6日）於臉書反酸，「這麼粗糙的操作我也真是佩服」，並怒批中國網軍抹黑S家人，簡直不可理喻！

賈永婕（左起）、小S、大S。（翻攝自臉書）賈永婕（左起）、小S、大S。（翻攝自臉書）

賈永婕今天於臉書發文透露，大S跟她說的最後三個字是「幹得好！」並提到大S認為，她是S全家人的驕傲，以往大S看見自己遭受酸民攻擊時，總是情緒憤怒，想替自己出面反擊，但最終都選擇讓賈永婕自行處理。

此外，賈永婕表示，自己開始發大S的貼文後，就有千軍萬馬的中國的網軍用極難聽的髒話罵她。不過，她也坦言，一點都不意外，這一幕太熟悉了，上次被中國網軍灌爆的Po文也是關於大S的，當時是汪小菲買了名床，被大S退回，後來發現床根本不是名牌，大S跟她的粉專同時被中國的網軍進攻，妙的是三天之後後這些網軍全部都不見了。「這麼粗糙的操作我也真是佩服！就像是到了現在還要運用這樣的操作黑我就算了，還要黑他們家人，真不可理喻！」

針對網軍質問，為什麼要說出大S臨走前的那一刻，賈永婕回應，「因為大S的人生永遠停在她畢生追求的愛情中。那一刻他們的愛已經超越生死，是我看過最美最動人的韓劇！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中