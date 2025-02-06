乾兒子被抓包造謠！張蘭直播遭洗版罵翻 理直氣壯反嗆網友

大S因流感併發肺炎離世，享年48歲。（翻攝自微博）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛病逝日本，昨（5）在家人包機護送下將骨灰帶回台灣，怎料，中國網路上傳出包機事宜及費用都是由汪小菲一手包辦，而造謠者也被抓包是張蘭的乾兒子夏健。對此，小S透過經紀人駁斥，張蘭則未多作回應，照常開直播帶貨，過程中遭大批網友洗版罵翻。

張蘭開直播帶貨遭網友洗版罵翻。（翻攝自微博）

張蘭今（6）中午照常開直播帶貨，宣傳自家品牌，不過有許多網友湧入留言區砲轟，洗版怒批她「沒一句實話」，對此張蘭理直氣壯喊出，「不怕黑粉不怕咒，因為一咒十年旺。我行得正、立得正，在培養員工和孩子方面，我是非常有經驗的。現在的我比以前更成熟、更有格局。」隨後直播更無預警中斷，疑似遭到大量網友檢舉而被關閉。

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大S返台後，中國一名男網紅「夏健」於5日上傳一段影片聲稱，包機費用是由汪小菲出資，說法更引來張蘭按讚支持，隨後爆出這名造謠者疑似為張蘭乾兒子，引起網友撻伐。小S稍早也透過經紀人闢謠，強調「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言，還要繼續出現嗎？」

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