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漫威女星再奪倫敦影評人協會獎！柔伊被看好穩拿小金人

柔伊莎達娜在《璀璨女人夢》飾演協助毒梟圓夢的律師，捲入危機卻堅毅果敢。（CATCHPLAY提供）柔伊莎達娜在《璀璨女人夢》飾演協助毒梟圓夢的律師，捲入危機卻堅毅果敢。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕電影《璀璨女人夢》入圍本屆奧斯卡13項大獎成為最大贏家，在漫威電影宇宙飾演葛摩拉，同時也是《阿凡達》中納美人公主的柔伊莎達娜繼風光奪下金球獎後，再於倫敦影評人協會獎拿下最佳女配角，進一步鞏固她在獎季中的領先地位，外媒更預測柔伊在奧斯卡最佳女配角獎項十拿九穩。

柔伊在《璀璨女人夢》飾演協助毒梟圓夢的律師，成功詮釋捲入危機卻堅毅果敢的女性，展現細膩而強大的演技，在日前於倫敦影評人協會頒獎典禮上，她感性表示：「要相信一件事並為之付出如此大的信念，甚至願意逆流而行，這很艱難，非常具有挑戰性。」

柔伊莎達娜再度以《璀璨女人夢》獲得倫敦影評人協會獎最佳女配角。（CATCHPLAY提供）柔伊莎達娜再度以《璀璨女人夢》獲得倫敦影評人協會獎最佳女配角。（CATCHPLAY提供）

她表示身為一位藝術家，堅信自己所感受到的，「在參與《璀璨女人夢》的過程中，充滿許多愛、關懷、純潔、知識、教育、研究和努力工作團隊夥伴，最後誕生了這一部美麗的電影，而現在你們看見了，感謝你們看見《璀璨女人夢》！」

隨著柔伊持續席捲各大國際影展，也奠定了她在好萊塢的全新地位，不再只是票房女星而是實至名歸的實力派演員。導演賈克歐迪亞曾在專訪中形容，柔伊在開拍前就做足功課，「在拍攝現場她就已經是電影中的麗塔而不是柔伊了，我根本不需要提供任何指示，她就以角色該有的樣子出現在我眼前了！她的敬業與熱情讓我相當佩服也印象深刻！」《璀璨女人夢》將於3月7日在台上映。

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