張穎穎曝「大S悲慘遭遇」揭汪小菲真面目 美女律師：小三楷模

張穎穎（左）與汪小菲（右）。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大Ｓ」徐熙媛春節期間赴日本旅遊時，不幸因流感併發肺炎病逝，前夫汪小菲得知噩耗後趕緊抵台，不僅在鏡頭前鞠躬苦求媒體多說大S好話，還稱大S永遠是自己的家人，更頻頻告白前妻「老婆，我好想妳。」可見思念藏不住。不過，他種種舉動引起昔日小三張穎穎不滿，忍不住出面吐槽對方是刻意深情人設。對此，律師李怡貞認為，張穎穎是「小三中的楷模」。

李怡貞５日於臉書撰文表示，自己曾罵過張穎穎，如今發現對方的文筆其實很好，「敢愛敢恨、敢罵敢恨、敢錯敢認」。此外，她大讚，「小三力挺正宮（元配），小三中的楷模」，強調張穎穎比大家更有資格罵汪小菲。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：汪小菲開蹭大S疑「立深情人設」 舊愛張穎穎開酸：他在演苦情戲

大S、汪小菲2021年宣布離婚後，傳出張穎穎當了小三，不過2人交往沒多久後就分手，如今她看到汪小菲為死去的前妻哀痛至極大，忍不住為大S抱不平，「她為了他結婚生子從吃素變吃肉；她為了他事業站台借錢全力支持他；她為了他拚死湊成了兒女雙全；她因為生孩子身材走樣被他罵是海狗；她因為多吃幾口飯就被陰暗的眼神盯著導致她不敢多吃一口飯；她因為流產完都沒坐月子就為了陪他參加個節目，還被罵得狗血淋頭；她拖著疲憊的身體去參加葬禮，因聚光燈太過閃耀，被他的母親造謠穿透視裝；她鼻炎出血受不了北京的棉絮，而最愛的他每天打開窗戶呼吸棉絮，還問她為何不喜歡？即便這樣她也寧願在北京陪他，最後身體實在扛不住回到台灣，卻被他和他的家人網暴她是台獨，可她明明之前一直說自己是山東人啊！」

張穎穎說大S離婚之後不再回應汪小菲家任何惡意，想要過好自己的生活，「可他們卻不斷打擾她，用她創造流量及財富，吸人血吃人肉。她最後的時光很難過都是家人現任陪伴在左右，可她的家人和現任卻一直被造謠污蔑。她受到的所有傷害都是他帶來的，最後網友美化說如果他還在身邊一定可以救回來，可是，她的身體因為誰變得那麽差？」

張穎穎接著指控汪小菲，「他明知她身體極度不好卻讓她連懷四胎；他戲弄的說她懷孕躺在沙發上像只海狗；他在孕期毆打她和她親愛的妹妹和朋友；他向她借錢不還，還引導輿論網暴她；他不斷消費她的明星身份給自己牟利；他艷遇不斷，演戲不斷；他任由自己的母親網暴污蔑抹黑她；他跑到她家樓下公安局癲狂發瘋的親自舉報她；他愛她卻剛流產不讓坐月子就為了陪他錄制節目。他比她更想當一個明星。他救她倆次被反覆拿出來說，可為誰生的孩子幾次命差點都沒了？他和他家不斷引導網友網暴她自己和她敬愛的媽媽和她親愛的妹妹。他給她不斷洗腦『你媽媽愛財如命錢不能交付於她，你妹妹嫉妒你美貌學識，會害你』，可她們才是真真實實的一家人，一家人怎麽會害一家人？是他的自卑與自負，他希望她身邊空無一人只有他，他可以隨意擺弄和侮辱，他比她更愛聚光燈的閃耀，沒有他就沒有這些苦難。」

張穎穎也說，汪小菲根本就是裝腔做勢，「她是一個那麽高傲的女孩，過去三年被他和他的母親像被扒光了衣服沒有任何尊嚴的被造謠污蔑。如今，一群人又開始幻想他多麽的愛她，一群人因為他換幾次頭像就開始美化他，一群人因為他像拍傷感mv一樣的雨中漫步竟然心疼這個男人。這個世界多麽的可笑，他拿她的離世給他立人設，這就是所有人眼中的愛。實則，所有的苦難都是他帶來的。傷害她最深的人竟然飛速漲粉，深愛她的家人朋友沒有一個公開露面，而傷她最深的他已經演了一出又一出的苦情戲。他在她死後說老婆我想你，致現任何地？傷害了前妻又再次傷害了現任。她走了，她最愛的家人依然在接受大型網暴。世界就是一整個巨大的愛男，難過了倆天，看到雨中漫步，看到百試百靈的深情人設，著實笑了。我說的僅僅是新聞都可以搜到的，搜不到的我就不多言了。如果不是你們頂我的熱搜，我會忍著不說一句話。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法