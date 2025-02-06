2NE1 Dara發聲哀悼大S 不捨淚喊：從出道以來就深受妳影響

Dara（左）發聲哀悼大S（右）。（翻攝自IG、資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「大S」徐熙媛病逝的消息不僅對台灣娛樂圈拋下震撼彈，在韓網也掀起討論，南韓傳奇女團2NE1成員Dara昨（5）也在社群發聲哀悼大S，表示自己從出道以來就深受大S影響。

Dara哀悼大S。（翻攝自X）

Dara昨日在社群平台X低調哀悼大S寫下，「Rest in peace Barbie Hsu．I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you．（大S願妳安息，我自出道以來就深受妳的影響，我們會永遠記得妳）」。文中更加上含淚的表情符號，短短字句表達出對大S的不捨。

請繼續往下閱讀...

事實上，大S除了因為和南韓男團酷龍成員具俊曄的婚姻受到韓網關注，過去也因台版《流星花園》紅遍亞洲，Dara就曾多次表示自己最愛大S演出的《流星花園》，不僅曾在YT頻道上傳翻唱該劇主題曲《你要的愛》的影片，去年底受邀出席2025高雄跨年晚會時，也帶來這首歌曲的現場表演，顯示出她對這部作品的喜愛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法