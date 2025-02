2NE1 Dara發聲哀悼大S 不捨淚喊：從出道以來就深受妳影響

Dara(左)發聲哀悼大S(右)。(翻攝自IG、資料照)

王靖惟/核稿編輯

〔娛樂頻道/綜合報導〕女星「大S」徐熙媛病逝的消息不僅對台灣娛樂圈拋下震撼彈,在韓網也掀起討論,南韓傳奇女團2NE1成員Dara昨(5)也在社群發聲哀悼大S,表示自己從出道以來就深受大S影響。

Dara哀悼大S。(翻攝自X)

Dara昨日在社群平台X低調哀悼大S寫下,「Rest in peace Barbie Hsu.I got influenced by you since when I started my career. We will always remember you.(大S願妳安息,我自出道以來就深受妳的影響,我們會永遠記得妳)」。文中更加上含淚的表情符號,短短字句表達出對大S的不捨。

請繼續往下閱讀...

事實上,大S除了因為和南韓男團酷龍成員具俊曄的婚姻受到韓網關注,過去也因台版《流星花園》紅遍亞洲,Dara就曾多次表示自己最愛大S演出的《流星花園》,不僅曾在YT頻道上傳翻唱該劇主題曲《你要的愛》的影片,去年底受邀出席2025高雄跨年晚會時,也帶來這首歌曲的現場表演,顯示出她對這部作品的喜愛。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集,手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法