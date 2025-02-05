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娛樂 最新消息

17萬人一起吶喊！YOASOBI「5周年」演唱會搬上大銀幕

YOASOBI演唱會將登台放映。（羚邦提供）YOASOBI演唱會將登台放映。（羚邦提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本超人氣組合YOASOBI自出道歌曲《向夜晚奔去》霸榜各大串流平台排行榜，包括《【我推的孩子】》片頭曲《アイドル》（《Idol》）也累積8億次播放，今（5）片商宣布他們的演唱會電影將登台上映，本週沒看到演唱會的歌迷先別失望。

YOASOBI演唱會將登台放映。（羚邦提供）YOASOBI演唱會將登台放映。（羚邦提供）

YOASOBI去年除了舉辦出道5年的日本與亞洲巡迴演唱會外，也以東京巨蛋與大阪京瓷巨蛋為拍攝背景，推出演唱會電影《劇場版 YOASOBI 5th ANNIVERSARY DOME LIVE 2024 “超現實”》，該片將與日本同步於2月21日上映，透過大銀幕同樣能獲得滿滿感動。

電影畫面取材自10月26日、27日大阪京瓷巨蛋與11月9日、10日兩場東京巨蛋的演出，共計17萬名現場觀眾，歌曲從出道歌曲《夜にかける》、風靡全球的《アイドル（Idol）》以及最新單曲《New me》，歌曲搭配75公尺超巨大LED屏幕、32部雷射以及超過530部各式燈光，創造「超現實」體驗。

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