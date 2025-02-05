舒華出道7年曝「最感動時刻」！籲粉絲理性：別把偶像當全部

舒華登上雜誌封面談演藝路，最感謝粉絲。（Marie Claire 美麗佳人提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團（G）I-DLE成員舒華去年底登上MMA典禮，在舞台上發光，和隊友們一舉奪下「RECORD OF THE YEAR」大賞，7年奮鬥讓她蛻變重生，近來也被網友屢屢稱讚「越變越漂亮」。

舒華登上雜誌封面，聊到身為偶像，如何看待自身行業，以及如何定義？她語氣堅定說：「我認為，偶像和粉絲應該是互相理解的關係，偶像的現實就是包裝出來的，每個人都有自己的人設，螢光幕前的他，私底下一定會有別的樣貌。」

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舒華登上雜誌封面談演藝路，最感謝粉絲。（Marie Claire 美麗佳人提供）

舒華進一步分析，「偶像和粉絲的關係像是命運的指引，茫茫人海中，你在這個人身上看見了你喜歡的特質，於是自然被吸引，好像冥冥之中，我們就是會互相找到彼此。」

至於韓團常掀起追星潮，舒華說，「理性追星很重要，不要把偶像當作人生的全部，最好的關係就是相互理解、尊重。」

身為偶像，舒華透露「粉絲簽名會」是最為感動的時刻，「來自世界各地的粉絲，為了見我們一面特別飛過來，就算有語言隔閡，還是會努力寫下滿滿的韓文筆記，用韓文告訴我他的心意，給我鼓勵。」內心既感謝又感動。

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