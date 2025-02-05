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娛樂 最新消息

NMIXX成軍3年惦記台粉「胃口要好」！4月前進林口唱兩天

NMIXX即將在4月來台開唱。（翻攝自X）NMIXX即將在4月來台開唱。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國6人女團「NMIXX」由JYP娛樂打造，受封「特種兵女團」，她們相隔1年，將在4月19、20日一連兩天在林口體育館舉辦粉絲演唱會，主辦單位遠雄創藝今（5）公布台灣場票價，門票3880元至6680元不等。

NMIXX演唱會「NMIXX CHANGE UP：MIXX LAB IN TAIPEI」以實驗室為主題，2024年10月從首爾為起點開跑，將6位女孩唱跳實力展現得淋漓盡致，以神秘感十足的歌曲《Run For Roses》帶領觀眾進入她們的音樂世界。

此趟巡演來到林口體育館開唱，NMIXX預告：「這次有更多舞台可以展現給大家看，新的演出準備得比上次還多，希望NSWER（粉絲名稱）多多期待。」

NMIXX台灣站官宣海報。（遠雄創藝提供）NMIXX台灣站官宣海報。（遠雄創藝提供）

NMIXX近日捎來新年問候，Lily提及三週年紀念日，「終於一起度過第三次新年，春節來臨也代表要正式與NSWER一起迎接2025年了。」BAE接著說：「今年也能和NSWER（粉絲名）一起度過真的很幸福，NSWER也是這樣想的嗎？」

Kyujin暖心要粉絲要吃飽，「最重要的是，NSWER在新年要多吃美食，見想見的人，好好地休息度過年節。」最後隊長Haewon送上祝賀：「我們也會為NSWER應援在新的一年有更多好的變化！」

NMIXX演唱會門票預計在2月23日中午12點於拓元售票系統正式開賣。

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