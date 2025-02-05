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娛樂 最新消息

《現撥》柳演錫多待台灣一天！見面會秒殺宣布「加場寵粉」

柳演錫宣布3月連兩天和台灣粉絲見面。（瑞田文創提供）柳演錫宣布3月連兩天和台灣粉絲見面。（瑞田文創提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國男神柳演錫以韓劇《現在撥打的電話》主角「白司彥」人氣爆棚，日前確定於3月22日來台辦見面會，開賣不到兩分鐘秒殺；主辦單位今（5）宣布3月23日將於信義劇場Legacy MAX增設一場見面會，如他所說「會多待台灣幾天」！

柳演錫橫跨戲劇、電影、綜藝主持及音樂劇等領域，2024年堪稱事業大豐收，主演的《現在撥打的電話》在多個國家串流平台上榮登冠軍，還在2024年MBC演技大賞勇奪男子最優秀演技賞及最佳CP獎兩大榮譽。

柳演錫宣布3月連兩天和台灣粉絲見面。（瑞田文創提供）柳演錫宣布3月連兩天和台灣粉絲見面。（瑞田文創提供）

除了戲劇，柳演錫去年首次挑戰綜藝節目主持，與劉在錫共同主持SBS綜藝節目《只要有空》，節目在去年年底完結第二季後創下最高收視，第三季也確定開拍，在1月29日舉行的SBS演藝大賞上，柳演錫則一舉摘下最佳綜藝新人獎。

柳演錫在領獎時表示：「作為演員，我從未在演技大賞獲得新人獎，卻因綜藝節目獲得新人獎，心情非常感動。透過拍攝節目，能與市民直接交流，這段經歷十分珍貴，加上因為有劉在錫在，所以很安心。」

出道22年的柳演錫將首次在台灣舉行見面會，得知票券賣光的消息，他對台灣粉絲的支持十分感謝，並馬上決定於見面會隔天加開場次。

柳演錫3月23日的加場門票將於2月9日中午12點起，於遠大售票系統及全台7-11 ibon同步開賣。

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