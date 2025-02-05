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媽又偷竊疑遭店家罵「早死早超生」 孫生不忍了反擊：留點口德

孫生媽媽因偷竊多次進出監獄。（翻攝自IG）孫生媽媽因偷竊多次進出監獄。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber團體「反骨男孩」成員孫生的母親過去因多次涉竊案而入獄服刑，去年11月才服刑期滿出獄，怎料昨（4）再度傳出媽媽闖入店家偷走放有萬元的皮夾，疑似一名店家的網友就發文狠嗆孫生母親「早死早超生」，對此，孫生也不忍反擊了。

孫生在Threads上發文曬出一張截圖，可見疑似店家的網友發文痛批，「昨天開工店內遭小偷，我看過你，也和你交手過，你時常在北榮宮出現的，半個月拿一大袋藥，那麼愛吃藥，早死早超生。」面對網友攻擊媽媽，孫生也表示能理解對方感到氣憤，偷竊行為確實應該受到譴責，但沒有必要進行人生攻擊，「有需要到早死早超生嗎？留點口德啦啾咪！」

由於孫生才安排了一間租屋處給剛出獄的媽媽住，沒想到媽媽卻再次犯案，讓孫生也無奈自嘲「我知道我媽還是愛我的，幫我省下夏天電費。妳真的很貼！」另外孫生也詢問廣大網友，「有人知道我媽去這是什麼店？跟她偷了什麼嗎？抱歉因為我真的不太愛看新聞」，似乎對媽媽的行徑不知情。

孫生反擊網友。（翻攝自Threads）孫生反擊網友。（翻攝自Threads）

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