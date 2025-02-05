南韓主播吳瑤安娜輕生 霸凌者下場曝光

已故吳瑤安娜自偶像出身，爆出不堪同事霸凌，不幸於去年9月輕生過世，得年28歲。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／綜合報導〕南韓MBC電視台氣象主播吳瑤安娜傳出不堪同事霸凌，不幸於去年9月輕生過世，得年28歲，節目《事件班長》上個月31日公開家屬訪談內容，曝光加害者群組對話，而首位霸凌者下場也曝光。

根據韓媒披露最新發展，面對外界一片撻伐，遭指霸凌的後輩金可英，今（5）日一早宣布自即日起退出廣播節目《早安FM》，這也是第一位表達歉意的霸凌者。

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在節目《事件班長》，吳瑤安娜家屬不滿MBC氣象主播們建立專門排擠吳瑤安娜群組，群組對話也被曝光，內容大多是對吳瑤安娜人身攻擊，不堪字眼包括「瘋女人」、「身上有異味」等辱罵內容。

吳瑤安娜家屬心碎表示，她過世前嘗試2次走絕路，還曾發出怒吼：「職場太難熬，感覺脊椎快要斷裂，腸子像是要被撕裂般痛苦，活著太辛苦，還不如解脫。」家屬透露曾想讓吳瑤安娜住院，她卻說：「我只是氣話。」



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