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大小S前世是伴侶！神佛專家揭S姐妹「轉世報恩徐媽媽」

神佛解讀專家阿谷老師指出大、小S前世是伴侶。（翻攝自臉書）神佛解讀專家阿谷老師指出大、小S前世是伴侶。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕大S染流感併發重症肺炎猝逝日本，小S沉痛向主持節目告假整理心情，她過去曾上節目表示「今生最愛的人就是大S，認為兩人前世是夫妻。」對此，擅長回溯前世今生的神佛解讀專家阿谷老師通靈看了兩人的前世，原來兩人前世正是神明座下負責送信的「仙鳥伴侶」。

阿谷老師通靈回溯大小S前世今生。（秦芸殿提供）阿谷老師通靈回溯大小S前世今生。（秦芸殿提供）

阿谷老師指出，大小S兩人前世是女性神明座下的兩隻「彩色仙鳥」，是負責送信的「仙鳥伴侶」，大S是羽毛很漂亮的大彩鳥，但小S的翅膀不是很對稱，所以小S送信的時候，大S都會陪伴她。

阿谷老師解釋，因為在神仙的規定中，每一個生物都是各司其職，如果體質不好，就不能繼續工作，照規定前世小S應該是要離開送信職位的，但她又想一直在天上飛，因為她覺得很漂亮，想跟大S一樣，所以大S一直想扛著小S，一直把小S帶在身邊，還會偷偷幫小S送信或是用自己的身體撐著小S幫住她飛行。

沒想到有一天大S一直幫助小S送信的行為被發現了，小S就被貶為凡鳥，神明把小S關進山裡修煉，要她學會接受自己的不完美，可是大S仍然很執著想幫助小S，所以一起轉世為人，兩人今生當姐妹，繼續未修完的課題。

阿谷老師說，兩人各有自己的課題，大S的課題是「過度慈悲」，一直想靠自己幫助身邊的人，身邊的人在她的羽翼呵護之下，會比較沒有獨立空間去成長，但其實每個靈魂都是需要獨立成長的，大S功德圓滿之後，身邊親友接下來要學會去面對自己的人生課題，要學會獨立成長，大S在天上看到身邊的人成長了，也會非常欣慰和安慰，真心為他們高興。

而阿谷老師也特別提到，前世大小S轉世過程中，有經過當凡鳥的時期，有一次小S受困在補鳥籠，前世徐媽媽是上山採藥的婦人，她經過看到小S受困，就把她救出來，照顧了一段時間，大小S相當感恩，因此兩人一起轉世成為來報恩的孩子。

☆民俗說法僅供參考☆

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