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娛樂 最新消息

大S猝逝 賴芳玉盼她入夢喊「姐，我回來了」

大S春節期間和家人到日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎病逝，享年48歲。（資料照）大S春節期間和家人到日本旅遊，不幸感染流感併發肺炎病逝，享年48歲。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕「大S」徐熙媛新春過年期間赴日旅遊，因感染流感併發肺炎不幸過世，享年48歲，「小S」徐熙娣昨天上午透過經紀人證實此事，徐媽媽悲喊為了要帶女兒回家，必須先在日本辦理繁複手續，暫時無法返台。

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曾替大S處理離婚相關訴訟的知名律師賴芳玉，昨忍著悲痛在臉書抒發沉痛心情：「致璀璨奪目耀眼的妳，我該如何回應妳，我該等著妳入夢，一如往常在電話那頭輕快喊聲姐，我回來了嗎？但我腦袋空白了一天，守著手機，等著妳回話呢。」

賴芳玉最後淚喊：「親愛的，我是如此沉痛。如此沉痛。願，妳一路順風；願，妳自此離苦得樂。」

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大S是在大年初一與家人飛到日本家族旅行，行前已有感冒、氣喘等症狀，仍強撐虛弱身體出發，到日本第3天病情急轉直下，被送往當地急診醫治，第5天初五一早在東京醫院病逝。

小S昨心痛證實，感謝姊姊大S這輩子照顧，徐媽媽則代女兒傳達遺願；與大S結婚即將滿3週年的老公具俊曄則透過韓媒表達喪妻之痛，至於大S前夫汪小菲聽聞噩耗也已趕抵台灣。

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