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曾為姐妹取團名！知名製作人自彈自唱獻大S 第一句歌詞就催淚

〔記者陳慧玲／台北報導〕「大S」徐熙媛在日本病逝消息震驚各界，也讓網友更體悟「珍惜當下」的意義。曾是大小S姊妹出道後第一位製作人的王治平，今（4日）在社群分享吉他自彈自唱影片，特別寫下「獻給大S」。

大S過世消息震驚各界。（翻攝自臉書）大S過世消息震驚各界。（翻攝自臉書）

王治平選唱詹姆士泰勒的歌曲《Fire and Rain》獻給在天上的大S，光聽第一句歌詞就很催淚，歌詞唱到「就在昨天早上，他們讓我知道你走了」，正與昨天的真實情形一模一樣，因為昨天早上小S透過經紀人回應，證實大S在日本過世消息，因此王治平唱出第一句就讓網友覺得不捨。歌詞中還唱到「我一直以為我會再見到你」，充滿遺憾的是，他再也見不到大S了。

製作人王治平自彈自唱獻給大S。（翻攝自臉書）製作人王治平自彈自唱獻給大S。（翻攝自臉書）

昨王治平回憶過去和大小S合作往事：「在她們發片的前夕，大S打電話給我求救，說老闆要給她們取團名叫『嘟比嘟哇』，我後來靈機一動給她們取了徐氏姐妹S.O.S，後來看著她們一路成長並且紅遍華人世界，很替她們感到驕傲。」他也難忘：「每次見面都可以感受大S的溫馨關懷及真誠問候，很令我感動。」

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