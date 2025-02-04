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娛樂 最新消息

大S日本驟逝 任賢齊盼「李鳳姐」天上安好！港星難忘她的台灣人情味

〔記者陳慧玲／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間和家人赴日旅遊卻驚傳過世，48歲的生命畫下句點，消息震驚各界，連國際媒體也紛紛報導，曾和她合作過電影的幾位男星紛紛追憶她，任賢齊也找出15年前合作電影《龍鳳店》的海報懷念大S。

任賢齊在《龍鳳店》飾演皇帝，大S則扮演「李鳳姐」，任賢齊發文談到：「願她在天上一切安好！」雖然大S演的是「李鳳姐」角色，但很多網友最難忘的還是她在《流星花園》中扮演的「杉菜」，紛紛在任賢齊發文底下留言：「勇敢的杉菜，一路好走。」

另外曾和大S合作演出《保持通話》還有《大內密探靈靈狗》的港星古天樂談到：「好震驚，腦袋停頓。不相信是真的，一路好走。」

同樣和大S一起演過《大內密探靈靈狗》的另一位港星，目前已住在台灣的張啟樂則回憶當時拍戲只有大S一位台灣演員，拍完她最後一場戲時，她跟所有台前幕後的工作人員一個一個握手說謝謝。張啟樂說：「而當她走過來跟我握手時，她表現誠懇而溫柔，讓我感到溫暖而不是做表面的，也讓我第一次在拍攝現場體驗到台灣的人情味。」

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