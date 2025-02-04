大S赴日旅遊驟逝 「日本流感缺藥」登熱搜

大S過年赴日旅遊，因感染流感併發肺炎不幸過世，享年48歲。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛過年赴日旅遊，感染流感併發肺炎不幸過世，享年48歲，「小S」徐熙娣昨早證實此事，徐媽媽悲喊為了要帶女兒回家，必須先在日本辦理繁複手續，暫時無法返台，而大S在日本驟逝，也讓「日本流感缺藥」登上微博熱搜。

昨天傳出大S不幸在日本因流感猝逝，火速在中國登上網路熱搜榜首，有中國媒體更以大篇幅報導日本流感影響民眾健康的嚴重性，一舉讓「日本流感」、「日本流感缺藥」入榜登上熱搜前10名。

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有中國旅遊業者表示，儘管大S不幸在日本因流感猝逝尚未衝擊到中國民眾赴日旅遊意願，但不少人在出發前，都會詢問日本流感目前影響情況。

大S是在大年初一與家人飛到日本家族旅行，行前已有感冒、氣喘等症狀，仍強撐虛弱身體出發，到日本第3天病情急轉直下，被送往當地急診醫治，第5天初五一早在東京醫院病逝。

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小S昨心痛證實，感謝姊姊大S這輩子照顧，徐媽媽則代女兒傳達遺願；與大S結婚即將滿3週年的老公具俊曄則透過韓媒表達喪妻之痛，至於大S前夫汪小菲聽聞噩耗也已趕抵台灣。

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