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大S赴日2度叫救護車 錯過黃金治療時間

大S赴日旅遊不幸罹患流感併發肺炎病逝，震驚各界。（資料照）大S赴日旅遊不幸罹患流感併發肺炎病逝，震驚各界。（資料照）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「大S」徐熙媛過年赴日旅遊，感染流感併發肺炎不幸過世，「小S」徐熙娣昨早證實此事，而徐媽媽表示為了要帶女兒回家，必須先在日本辦理繁複手續，暫時無法返台，大S驟逝享年48歲，結束率直又戲劇化一生，身邊親友悲慟欲絕，粉絲更是難以接受。

外傳大S上個月出席活動時就被傳染流感，但因家族早已安排赴日旅遊，她也決定跟親人同遊，不料一到日本依舊咳嗽不止，而旅遊前2天，大S更有昏睡狀況，有幾天沒離開下榻飯店，根據媒體報導，S家在當地2度叫了救護車，卻錯過黃金治療時間。

據了解，大S大年初一飛到日本家族旅行前，已經有感冒、氣喘等症狀，但仍強撐虛弱身體陪家人出發，到日本第3天病情急轉直下，被送往當地急診醫治，第5天初五一早在東京醫院病逝。

小S昨一早心痛證實，感謝姊姊大S這輩子照顧，徐媽媽則代女兒傳達遺願；與大S結婚即將滿3週年的老公具俊曄則透過韓媒表達喪妻之痛，至於大S前夫汪小菲聽聞噩耗也趕緊飛抵台灣。



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