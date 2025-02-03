賈永婕直奔日本「見大S遺容」 聞具俊曄哭聲心碎一地

賈永婕曬出過去上大小S節目的畫面。（翻攝自臉書）

〔記者侯家瑜／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間赴日本旅遊時因感染流感併發肺炎不幸離世，小S今一早心痛證實。好友賈永婕得知噩耗後就趕緊飛往日本，直奔新幹線，「我趕到了，看到妳了，平靜、安詳一如往常一樣的美麗就像睡著一樣。」

賈永婕心痛喊話大S：「這位睡美人，妳也太瀟灑了，我們還是心很痛，但好像也只能放手。掉不完的眼淚，無法言喻的傷心，怎麼哭都喚不醒沉睡的妳。最終歐巴深深的一吻，深情的與妳道別，歐巴的哭聲我們的心都碎了。此刻足以。在愛中道別，期待再相逢！」

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賈永婕收到具俊曄傳來的合照。（翻攝自臉書）

賈永婕說收到具俊曄給的合照後，看著看著忍不住繼續掉眼淚，「我還是想要念妳，不是說好了過年後要來我家吃飯相聚嗎！怎麼怎麼就去當天使了？妳的瀟灑，我們痛心！大S走得太突然了，家人親友都很難接受，他們都很傷痛，希望大家能多給他們一點空間與時間，多一點愛與關懷，台灣不就是最有愛的地方嗎？愛台灣的我們下輩子投胎還是會在台灣一起當姊妹。」

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