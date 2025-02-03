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娛樂 最新消息

是枝裕和感謝「她」！讚金牌翻譯太棒「可以來台拍電影了」

是枝裕和感謝她！金牌翻譯張克柔「中山73」開講。（國家兩廳院提供，攝影王弼正金馬執委會）是枝裕和感謝她！金牌翻譯張克柔「中山73」開講。（國家兩廳院提供，攝影王弼正金馬執委會）

〔記者許世穎／台北報導〕第75屆柏林影展即將登場，台中唯一藝術電影院「中山73影視藝文空間」2月份將推出雙焦點主題：除有「熊熊愛上你」一睹金熊獎導演卡林彼得奈特（Călin Peter Netzer）的獲獎傑作《愛的佔有慾》和最新力作《親密的家害者》。

「中山73」2月選映金熊獎導演卡林彼得奈特的最新力作《親密的家害者》。（中山73提供）「中山73」2月選映金熊獎導演卡林彼得奈特的最新力作《親密的家害者》。（中山73提供）

另一焦點主題「療癒‧水電影」更鎖定泰迪熊獎得主荻上直子的經典電影，包括：影帝松山研一、女神滿島光攜手主演的《河畔小日子》，影后筒井真理子、實力派男星磯村勇斗的《波紋》等4部佳作。

國際大導演是枝裕和（中）先前來台時，對於大讚張克柔的翻譯非常棒。（國家兩廳院提供，攝影金馬執委會）國際大導演是枝裕和（中）先前來台時，對於大讚張克柔的翻譯非常棒。（國家兩廳院提供，攝影金馬執委會）

值得一提的是，台中市影視發展基金會將特別邀請日片金牌翻譯張克柔，於2月15日（六）下午四點赴「中山73」講座，分享她19年來的翻譯秘笈與從業秘辛。張克柔曾擔任奧斯卡得主濱口竜介、影帝小田切讓、影后前田敦子，以及國民男神山下智久等即時口譯，不只讓嘉賓感到放心、更能暢所欲言，就連坎城金棕櫚獎名導是枝裕和都曾感謝她，因為台灣有這樣棒的翻譯，「我覺得可以來台灣拍電影了」。歡迎觀眾踴躍上「中山73」官方臉書報名參加。

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