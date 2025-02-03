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總用良善換他人幸福！大S驟逝網不捨問：這次交換什麼？

大S曾上節目談到，自己許多心願都是靠交換條件向神許願。（翻攝自YouTube）大S曾上節目談到，自己許多心願都是靠交換條件向神許願。（翻攝自YouTube）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「大S」徐熙媛過年期間和家人赴日旅遊，卻在今日驚傳因流感併發肺炎離世，消息震驚全網，過去大S上節目曾談到，自己很多心願都是用「交換條件」向神許願，大群網友不捨她才48歲就離世，難過提問：「這次又交換了什麼？」

過去大S和妹妹小S一起在《康熙來了》談外界不知的小秘密，當時小S提到，懷孕去產檢，醫院告訴她肚裡寶寶可能會不健康，她告訴大S，沒想到大S默默向神許願，如果徐家真要有一個不健康的孩子，那她願意懷那個不健康寶寶，但求神賜給妹妹小S健康的寶寶。

小S曾因姊姊的善良舉動落淚。（翻攝自YouTube）小S曾因姊姊的善良舉動落淚。（翻攝自YouTube）

後來大S懷孕，曾經很緊張肚裡寶寶的健康會不會有問題，主要是她覺得自己許願都很靈，不免有點擔心過去和神「交換條件」會不會有不好的結果。

姊妹倆在節目裡聊到這往事都哭了，大S的良善不只這一件，她也曾為了愛犬的健康，願意用吃素當成條件，希望神能延續她愛犬的生命。

大S曾為了愛犬健康，許願吃素。（翻攝自YouTube）大S曾為了愛犬健康，許願吃素。（翻攝自YouTube）

大S驟逝，PETA（善待動物組織）也發表聲明，表示：「全體同仁對於徐熙媛女士（大S）的辭世深感悲痛。作為最早與PETA攜手合作的明星之一，她始終以堅定立場和深遠影響力支持動物保護事業。多年來，她通過社交平台持續為動物發聲，向數百萬人揭露皮草產業的陰暗真相，動物們被囚禁於狹窄籠中忍受折磨，或慘遭獸夾、電擊乃至毒氣等殘酷手段迫害。」

PETA並談到：「大S始終站在倡導前沿，多次公開呼籲時尚品牌停售皮草製品。更利用自己獨特的藝術才華為馬戲團小熊『畫出自由』，揭露了馬戲團中熊類被鐵鏈鎖頸、強迫站立表演的苦難，引發社會各界對表演動物的強烈關注。」並談到：「所有曾被她的善舉溫暖過的生命都會深深懷念她。」

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