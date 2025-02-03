李正皓赴韓旅遊拚趕場 遭王偊菁捏臉質疑動刀

（左1）許貴雅、（右2）李正皓、（右1）王偊菁主持三立開工團拜。（三立提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕去年三立各政論節目開出好收視，今年開工團拜活動由《前進新台灣》王偊菁主持，《新台灣加油》主持人許貴雅、《新台派上線》主持人李正皓則共同代表全體員工送上新春祝賀給董事長與總經理。許貴雅送董事長「飛蛇騰達」禮籃，意喻新的一年業績與財運如雲端飛騰，一飛衝天達到新高度，李正皓則送總經理「事事吉利」禮籃，象徵象徵事事如意，大吉大利，業績財運豐收如意。

去年對李正皓來說是轉變最大的一年，主持的《新台派上線》吸引不少支持鐵粉，他說這次利用九天的年假東跑西跑，睡了五張不同的床，原來他過年去了韓國玩，還去苗栗、南投等地跟外婆及家人拜年，他笑說最可惜是要離開韓國時寒流才到，沒有遇到下雪，王偊菁還捏他臉開玩笑問：「你去韓國是不是有做了些甚麼？你到底花了多少錢？」

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三立開工團拜。（三立提供）

九天假期李正皓說像趕場一樣，根本沒休息到，不過開工還是充滿電，他說今年財運一般，不過紅包多包了一些，因為多了節目團隊。而大年初一剛好是許貴雅的農曆生日，因此過年期間不停地被餵食蛋糕，被問體重可有增加？她則笑說不能講。王偊菁過年也帶著家人小孩來一趟泰國之旅，笑說：「李正皓一直要我去看看，到底去泰國會不會被抓走！所以他可以安心地去泰國了。」她也表示平時工作太忙，陪小孩的時間不多，難得出國可以一直待在小孩身邊。

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