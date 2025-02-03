大S難敵流感離世 生前險命喪手術台

〔記者侯家瑜／台北報導〕大S今傳出春節期間離世，享年48歲，妹妹小S稍早已發文證實，消息曝光後震驚演藝圈。事實上，大S當年嫁給汪小菲時曾歷經2次流產，還差點昏迷命喪手術台，加上她本身也患有癲癇、心臟等宿疾，如今春節期間到日本出遊不幸離世，令網友相當痛心。

大S。（資料照，記者陳奕全攝）

大S當年曾傳懷上兒子時一度在鬼門關前徘徊，因二次剖腹導致宮縮，產前還因體力不支暈倒，在生產過程中癲癇發作，差點喪命於手術台，所幸最後母子均安。不過身體虛弱的大S，即使近年已逐漸淡出螢光幕、演藝工作幾乎停擺，都在家休息追劇，一次日本出遊仍難敵流感，不幸喪生，引發各界譁然。

請繼續往下閱讀...

小S稍早透過經紀人發聲明回應：「謝謝大家的關心！新年期間，我們全家來日本旅遊，我最親愛善良的姊姊熙媛，因得了流感併發肺炎，不幸地離開了我們。感恩這輩子能成為她的姊妹，彼此照顧、相伴，我會永遠感激她、懷念她！珊～一路好走！永遠愛你 together remember forever。」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法