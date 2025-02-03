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娛樂 歐美

葛萊美紅毯》肯爺老婆全裸露三角洲！傳被趕出場網轟：好想吐

比安卡森索里全裸登上紅毯，令人瞠目結舌。（路透）比安卡森索里全裸登上紅毯，令人瞠目結舌。（路透）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第67屆葛萊美獎頒獎典禮在洛杉磯時間2日（台灣時間3日上午）舉行，紅毯上眾星雲集，女星爭奇鬥豔，一向穿衣風格大膽的肯爺老婆比安卡森索里（Bianca Censori），這次真的全裸登上紅毯，宛如國王新衣般的衣服，實在令人瞠目結舌。

比安卡森索里全裸登上紅毯，令人瞠目結舌。（歐新社，圖片經馬賽克處理）比安卡森索里全裸登上紅毯，令人瞠目結舌。（歐新社，圖片經馬賽克處理）

泰勒絲（Taylor Swift）身穿紅色禮服、露出一雙大長腿，亮麗現身，左腳上的垂墜吊飾寫著「T」是小小亮點。她在紅毯上展現親民態度，開心與小女孩擊掌，更收下花束，另一位小女孩則是邀請她合照，泰勒絲似乎無法拒絕小女孩的請求。

泰勒絲。（路透）泰勒絲。（路透）

與大紅色完全相反，女神卡卡（Lady Gaga）全身黑色包緊緊，還剪了一個日式眉上瀏海，氣質中又帶點搞怪的造型，讓人想多看幾眼。麥莉希拉（Miley Cyrus）、奧莉維亞羅德里戈（Olivia Rodrigo）也都選擇黑色系禮服，前者用一個大X擋住胸部，後者則是胸前開個大洞、露出渾圓半球，後面秀出美背，實在有夠吸睛。

女神卡卡。（路透）女神卡卡。（路透）

麥莉希拉。（法新社）麥莉希拉。（法新社）

奧莉維亞羅德里戈。（美聯社）奧莉維亞羅德里戈。（美聯社）

不過再怎麼吸睛也比不上肯爺夫婦，肯伊威斯特（Kanye West）與太太比安卡森索里一同踏上紅毯，比安卡脫下厚重的大衣後，裡面竟然只穿了一件透明裝，從胸部到下體三角洲都看得一清二楚。連歐美網友都紛紛傻眼，「這是被允許的嗎？」、「穿這樣可以上紅毯？」、「她怎麼沒被逮捕啊」、「到底是肯爺要她穿的，還是她自願的」、「好離譜」、「真的很想吐」。

根據綜藝報報導，網傳肯爺夫婦並未受邀參加葛萊美獎，現在已經被趕走了，不過消息人士否認此謠言，肯爺夫婦只是單純走完紅毯後，就坐上車離開了。

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