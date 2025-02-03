八炯再槓鍾明軒 網怒揭新疆再教育營真相

八炯2日晚間在Threads連結鍾明軒拍攝最新影片說法。（翻攝自八炯Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒因拍攝中國旅遊影片捲入政治風波，至今仍未平息，另一網紅八炯則曝光一段與中共黨媒福建《海峽導報》社長通話內容中，對方脫口「找他去聯絡鍾明軒」，疑指鍾明軒有合作？鍾明軒則回應否認有收到任何單位聯繫或邀請，八炯昨再點名鍾明軒。

八炯2日晚間在Threads連結鍾明軒拍攝最新影片，影片中鍾明軒表示：「有所謂新疆集中營的地址請發給我，我來去拍攝，不然就是造謠，納粹肯定會讓我進去拍攝證實這是假的，那只是關押犯人的監獄而已。你如果有啥私生活影片被敵方掌握住，請你拍下隻影片時做個求救手勢！」

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八炯發文後，大批網友連結過往全球各媒體報導新疆相關新聞，並群起電爆鍾明軒「BBC五年前就去過了，他還不知道喔？」、「很多人努力逃出來，告訴大家集中營的故事，卻被這種人粉飾太平、掩蓋事實」。

中國自2014年開始在新疆推出「再教育營」，同年有一批維吾爾人逃亡到泰國邊境被捕，當局近來正準備將其中43人遣返回中國。圖為2024年2月維吾爾人在泰國曼谷移民拘留中心的情況。（美聯社）

中國從2014年開始在新疆推出「再教育營」，大規模且無正當理由扣押維吾爾族穆斯林，同年有300多名維吾爾人逃亡到泰國邊境被捕，目前還有48人遭拘留至今，當局近來正準備將其中43人遣返回中國，這批難民連忙對外求救，強調若他們被「送中」將面臨酷刑和死亡。

據《美聯社》報導，這300多名維吾爾人當年被泰國扣留後，隔年就有109名被送回中國，引發國際社會強烈抗議，至於以婦女和兒童為主的173人則被轉移到土耳其安置。

在滯留泰國的53名維吾爾人當中，有5人在長年的拘留下喪命，當中包括2名小孩．另有5人因逃獄失敗被判刑。有消息指出，泰國政府近來打算將剩下的43人遣返「送中」，讓民權人士和家屬感到憂心不已，因為他們回去後恐會遭到中共報復。

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