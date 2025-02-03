晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

八炯再槓鍾明軒 網怒揭新疆再教育營真相

八炯2日晚間在Threads連結鍾明軒拍攝最新影片說法。（翻攝自八炯Threads）八炯2日晚間在Threads連結鍾明軒拍攝最新影片說法。（翻攝自八炯Threads）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅鍾明軒因拍攝中國旅遊影片捲入政治風波，至今仍未平息，另一網紅八炯則曝光一段與中共黨媒福建《海峽導報》社長通話內容中，對方脫口「找他去聯絡鍾明軒」，疑指鍾明軒有合作？鍾明軒則回應否認有收到任何單位聯繫或邀請，八炯昨再點名鍾明軒。

八炯2日晚間在Threads連結鍾明軒拍攝最新影片，影片中鍾明軒表示：「有所謂新疆集中營的地址請發給我，我來去拍攝，不然就是造謠，納粹肯定會讓我進去拍攝證實這是假的，那只是關押犯人的監獄而已。你如果有啥私生活影片被敵方掌握住，請你拍下隻影片時做個求救手勢！」

相關新聞：自由開講》台灣網紅赴新疆拍片的真相：是美好信仰還是人民幣香？

八炯發文後，大批網友連結過往全球各媒體報導新疆相關新聞，並群起電爆鍾明軒「BBC五年前就去過了，他還不知道喔？」、「很多人努力逃出來，告訴大家集中營的故事，卻被這種人粉飾太平、掩蓋事實」。

中國自2014年開始在新疆推出「再教育營」，同年有一批維吾爾人逃亡到泰國邊境被捕，當局近來正準備將其中43人遣返回中國。圖為2024年2月維吾爾人在泰國曼谷移民拘留中心的情況。（美聯社）中國自2014年開始在新疆推出「再教育營」，同年有一批維吾爾人逃亡到泰國邊境被捕，當局近來正準備將其中43人遣返回中國。圖為2024年2月維吾爾人在泰國曼谷移民拘留中心的情況。（美聯社）

中國從2014年開始在新疆推出「再教育營」，大規模且無正當理由扣押維吾爾族穆斯林，同年有300多名維吾爾人逃亡到泰國邊境被捕，目前還有48人遭拘留至今，當局近來正準備將其中43人遣返回中國，這批難民連忙對外求救，強調若他們被「送中」將面臨酷刑和死亡。

據《美聯社》報導，這300多名維吾爾人當年被泰國扣留後，隔年就有109名被送回中國，引發國際社會強烈抗議，至於以婦女和兒童為主的173人則被轉移到土耳其安置。

在滯留泰國的53名維吾爾人當中，有5人在長年的拘留下喪命，當中包括2名小孩．另有5人因逃獄失敗被判刑。有消息指出，泰國政府近來打算將剩下的43人遣返「送中」，讓民權人士和家屬感到憂心不已，因為他們回去後恐會遭到中共報復。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中