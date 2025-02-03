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28歲南韓女主播吳瑤安娜輕生 霸凌群組對話曝光

吳瑤安娜自偶像出身，爆出不堪同事霸凌，不幸在去年9月輕生過世，得年28歲。（翻攝自IG）吳瑤安娜自偶像出身，爆出不堪同事霸凌，不幸在去年9月輕生過世，得年28歲。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓MBC電視台氣象主播吳瑤安娜自偶像出身，卻傳出不堪同事霸凌，不幸在去年9月輕生過世，得年28歲，節目《事件班長》上個月31日公開家屬訪談內容，曝光加害者群組對話。

吳瑤安娜家屬不滿在節目上指出，MBC氣象主播們曾建立專門排擠吳瑤安娜群組，家屬難過表示，吳瑤安娜招來嫉妒，導火線疑為參加《劉QUIZ ON THE BLOCK》。而曝光群組對話，大多是對吳瑤安娜人身攻擊，不堪字眼包括「瘋女人」、「身上有異味」等辱罵內容。

對此，吳瑤安娜家屬表示她過世前已嘗試2次走絕路，更曾發出怒吼：「職場太難熬，感覺脊椎快要斷裂，腸子像是要被撕裂般痛苦，活著太辛苦，還不如解脫。」而家屬曾想讓吳瑤安娜住院，但她卻說：「我只是氣話。」

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